Kembangkan Simulator bagi Pelaut, Kemenhub Kerja Sama dengan Korsel

BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menjalin kerja sama potensial dalam pengembangan pelatihan simulator bagi tenaga pelaut dengan perusahaan NewGen Information and Service Co. Ltd. Korea Selatan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen project yang ditandatangani oleh Direktur PIP Makassar dengan President Director NewGen Information and Service Co. Ltd, Selasa (14/3), bertempat di Hotel Raffles Jakarta.

Direktur PIP Makassar, Capt. Sukirno menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan yang dimiliki serta menghasilkan SDM pelaut berkualitas.

“PIP Makassar menyambut baik adanya kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan ini guna memenuhi kebutuhan SDM pelaut berkualitas di dunia pelayaran,” ungkapnya dalam sebuah keterangan tertulis.

Kreatif Cari Peluang Usaha

Ia menambahkan, sesuai arahan Kepala BPSDM Perhubungan yang terus mendorong seluruh Kampus di lingkungan BPSDM Perhubungan agar kreatif mencari peluang pengembangan usaha.

Selain itu, termasuk juga kemungkinan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

"Salah satu upaya kolaborasi dan sinergi yang dilakukan yakni menjalin kerja sama dengan industri-industri di bidang pelayaran yang diharapkan akan memberikan manfaat di mana pendidikan dipersiapkan untuk menjawab tantangan dan menyesuaikan dengan industri," tambahnya.

Menurutnya, langkah yang diambil ini melalui kolaborasi dan sinergi dengan industri juga sejalan dengan core value BPSDM Perhubungan PRESTASI (Profesional, etika, standar global, dan integritas).

"Kerja sama ini adalah wujud nyata upaya menjadikan lulusan dapat bersaing di pasar kerja pelayaran global," ujarnya.

Pengembangan dan Penyediaan Simulator

Perjanjian kerja sama ini mencakup pengembangan dan penyediaan simulator untuk pelatihan, penyediaan tenaga pelaut kompeten untuk pertukaran dan bekerja di Korea, dan layanan dan dukungan terkait teknologi masa mendatang sesuai yang telah dibahas dan disetujui kedua belah pihak.

Turut hadir dalam penandatangan MoU Kepala Pusat PSDM Perhubungan Laut, Amirudin dan Kepala Bagian Umum dan Kerjasama PIP Makasar, Budi Joko Raharjo. (RO/OL-09)