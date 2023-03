Rayakan HUT Ikahi, Pengadilan Larantuka Bahas Soal Hakim Berintegritas

DALAM rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang ke-70, Pengadilan Negeri Larantuka dan Pengadilan Agama Larantuka bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (LPPL RSPD) Flores Timur dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan siaran radio pada Senin (13/3), pukul 10.00 WITA, dengan tema "Mewujudkan Hakim dan ASN Pengadilan Yang Berintegritas Untuk Meraih Kepercayaan Publik" dalam segmen Tutu Koda, yang berarti berbincang dalam bahasa Indonesia.

Perbincangan yang dipandu oleh penyiar Yely Mera dengan pembicara Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Tjokorda Putra Budi Pastima dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Larantuka Hafidz Umami, bersama sejumlah hakim dari PN Larantuka dan Pengadilan Agama Larantuka.

Di sesi pertama, Tjokorda mengawali perbincangan dengan membahas sejarah Ikahi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tujuan kegiatan hari itu dalam rangka public campaign pembangunan zona integritas di PN Larantuka dan PA Larantuka menuju upaya memberitahukan secara luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Flores Timur bahwa PN Larantuka dan Pengadilan Agama Larantuka telah berkomitmen penuh untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas hakim-hakim dan para ASN nya untuk meraih kepercayaan publik.

Baca juga: Baru Sehari Kabur Napi Rutan Flotim Ditangkap lagi

Oleh karena itu, diharapkan peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan menjaga integritas hakim-hakim dan ASN pada pengadilan negeri larantuka dan pengadilan agama larantuka.

Selanjutnya, Hafidz Umami menyampaikan pentingnya integritas tidak hanya untuk hakim akan tetapi untuk semua aparatur di satuan kerja Pengadilan, baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama Larantuka agar dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap lembaga peradilan.

Kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan inovasi Pengadilan Agama Larantuka yaitu GOPAL atau layanan antar jemput secara cuma-cuma dari dan ke Pelabuhan Larantuka menuju Pengadilan Agama Larantuka, serta inovasi E-Koper atau elektronik Konsultasi Perkara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan yang hendak berkonsultasi dan memohon informasi ke Pengadilan Agama Larantuka.

Baca juga: Pj Bupati Flotim Sidak Proyek, Temukan Material tidak Sesuai Spesifikasi

Selanjutnya pada sesi kedua, hakim Bagus Sujatmiko dengan menyampaikan tahapan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan oleh PN Larantuka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dengan berpedoman pada 6 indikator area pembangunan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian dilanjutkan M Irfan Syahputra, yang menyampaikan public campaign melalui siaran radio ini merupakan inovasi pimpinan kami, kiranya dalam bahasa latin tempora mutantur et nos mutamur in illis yang artinya "Waktu berubah dan kita pun ikut berubah di dalamnya", sehingga dengan memanfaatkan media radio ini diharapkan getaran dan gaungan tentang integritas hakim dan ASN serta komitmen untuk menolak gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pengadilan dapat terus menggema dan didengar oleh masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan di Flores Timur.

Dalam indikator area 5 zona integritas, penguatan pengawasan adalah sebgai ujung tombak pencegahan dan penanggulangan praktik KKN dan Gratifikasi.

Dalam penguatan pengawasan, PN Larantuka tidak hanya melakukan pengawasan internal saja, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi melalui instrumen pengaduan yang telah disediakan secara online di website PN Larantuka melalui unit pengendali gratifikasi dan siwasmari, ataupun offline melalui meja pengaduan di PTSP.

"Sebagai informasi, hasil survei indeks persepsi anti korupsi PN Larantuka pada periode survei triwulan IV tahun 2022 mendapatkan nilai 3,99/99,65% dengan predikat bersih, dan berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat juga mendapatkan nilai 3,70/ 92,48% dengan predikat sangat baik" kata Irfan, yang merupakan hakim dan koordinator ZI area 5 penguatan pengawasan di Pengadilan Negeri Larantuka.

Selanjutnya, pada akhir sesi kedua, Salman Al-Farisi menyampaikan terkait inovasi yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berupa A.C.O atau Acces Cctv Online.

Access CCTV Online (ACO) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan target capaian kinerja pada tataran implementasi sebagai transparansi badan peradilan demi meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan publik terhadap jenis layanan yang diberikan oleh peradilan agama, Pengawasan secara berjenjang terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik gratifikasi, dan lain sejenisnya, serta dengan adanya A.C.O ini dapat memonitoring disiplin pegawai dalam melaksananan tugas pada jam kerja karena aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat secara realtime, di Pengadilan Agama Larantuka sendiri sudah terpasang 9 titik Access CCTV Online (ACO).

Kemudian sebagai penutup, Tjokorda dan Hafidz. mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Larantuka dan Pengadilan Agama Larantuka, khususnya di sektor penguatan pengawasan, sehingga memicu timbulnya rasa memiliki dari masyarakat pencari keadilan dan menguatnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga peradilan demi tercapainya cita-cita dan visi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya lembaga peradilan yang agung. (Z-1)