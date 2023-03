Penaikan Harga belum Maksimalkan Penyerapan Beras di Klaten

KEBIJAKAN fleksibilitas harga gabah dan beras dalam rangka

penyelenggaraan cadangan beras pemerintah (CBP) belum dilaksanakan

secara maksimal di Klaten, Jawa Tengah, karena harga gabah tinggi di

tingkat petani.

Fleksibilitas harga gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan CBP

ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional

(Bapanas) No 62/KS.03.03/K/3/2023. Kebijakan itu berlaku mulai 11 Maret

2023.

Kepala Gudang Bulog Meger Klaten, Syamsul Bahri, mengatakan kebijakan

fleksibilitas harga gabah dan beras belum dapat diterapkan dalam

kegiatan penyerapan di Klaten. Pasalnya, harga gabah di tingkat petani

tinggi.

"Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sekarang ini Rp6.000 per kg setelah pemerintah (Bapanas) mengeluarkan kebijakan baru tentang fleksibilitas harga gabah dan beras," imbuhnya.

Berdasarkan SK Kepala Bapanas No 62/KS.03.03/K/3/2023, GKP di petani

Rp5.000 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per

kg, GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Bulog

Rp9.950 per kg.

Menurut Syamsul, petani sekarang cerdas. Bagaimana tidak. Begitu

mengetahui ada kebijakan baru tentang fleksibilitas harga gabah dan

beras, mereka langsung merespon dengan menaikkan harga jual gabah hasil

panennya.

Harga GKP di tingkat petani khususnya di Klaten saat ini sudah Rp6.000

per kg, atau Rp1.000 di atas fleksibilitas harga GKP yang ditetapkan

Bapanas. Hal ini yang menyebabkan penyerapan gabah petani tidak bisa

maksimal.

"Harga gabah di tingkat petani tinggi, sehingga penyerapan gabah

tidak mungkin bisa maksimal. Kita sudah melakukan penyerapan, tetapi

hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah," ujar

Syamsul, Senin (13/3).

Harga gabah di petani tinggi berdampak pada harga beras di pasar mahal,

menurut Syamsul, karena petani juga mau mencari untung. Tapi, konsumen

menjerit karena harga beras melambung. Problem ini yang perlu

dipecahkan.

"Penyerapan gabah petani terbentur harga yang tinggi. Karena itu, untuk pengadaan cadangan beras kita perlu impor dengan harga

murah. Karena, kegiatan penyerapan gabah dan beras juga tidak maksimal," pungkasnya. (N-2)