Harga Beras Di Kupang Tembus Rp15 Ribu Per Kilogram

HARGA beras di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terus melonjak. Di sejumlah kios beras, harga beras kualitas premium sudah mencapai Rp15.000 per kilogram (kg),

Harga telah mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp14.000 per kg. Untuk beras kualitas medium, rata-rata dijual Rp13.000 per kg hingga Rp14.000 per kg.

Sesuai pantauan, Jumat (20/3), tidak terlihat beras bulog yang biasa dijual Rp9.500 per kg. "Tidak ada lagi kiriman beras bulog kemasan 50 kilogram," ujar Ardi, penjual beras di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang.

Ardi mengatakan, beras ukuran 50 kg dari Bulog biasa dijual seharga Rp9.500 per kg. Sebaliknya, Bulog hanya mengirim beras kemasarn 5 kilogram yang dijual seharga Rp47.500. "Bulog juga mewajibkan pedagang yang menerima beras kemasan lima kilogram juga membeli terigu seharga Rp14.000 per kilogram," tambah Ardi.

Seperti Ardi, pedagang lainnya juga mengeluh karena tidak menerima lagi kiriman beras dari Bulog. "Tidak ada beras bulog," sambung Anwar pedagang beras lainnya.

Dia menyebutkan, harga beras mulai naik sejak pekan ketiga Februari 2023. Hingga saat ini, harga beras terus naik. Menurutnya, penaikan harga beras dipicu oleh cuaca buruk yang membuat pengiriman beras dari daerah lain terkendala. Sebab lainnya, petani di Nusa Tenggara Timur belum panen yang mengakibatkan tidak ada pasokan beras ke pasar. (OL-15)