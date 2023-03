Kolaborasi Pusri dan Relawan Bakti BUMN Hidupkan Pulau Kemaro

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai satu satu PIC yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Relawan Bakti BUMN untuk Palembang.

Program Relawan Bakti BUMN Palembang ini diikuti oleh total 10 Relawan yang berasal dari BUMN di seluruh Indonesia dan sebelumnya telah diseleksi oleh Kementerian BUMN. Kegiatan ini mengusung tema Sehat dan Sejahtera.

Relawan yang lolos seleksi dari BUMN itu mengadakan berbagai kegiatan dari 7 - 10 Maret 2023 dalam tiga bidang yaitu pendidikan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan lingkungan hidup.

Dalam bidang pendidikan para relawan akan menjadi duta-duta pembelajaran dan pelatihan masyarakat tentang digital literasi. Materi lainnya adalah pengembangan kapabilitas komunikasi, marketing digital.

Sedangkan secara nyata, tim relawan juga akan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk komputer, buku-buku, Melakukan kegiatan fun games dan memberikan edukasi terkait Perilaku Hidup Bersih di SDN 49.

Pemberian Bantuan Pendirian Pojok Baca Sesera Pulau Kemaro, Ice Breaking dan Edukasi Gemar Membaca untuk meningkatkan minat membaca pada anak-anak.

Kegiatan lainnya yaitu di Posyandu Arafuru Relawan Bersama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang akan mengedukasi tentang Keluarga Berencana dan edukasi tentang pentingnya pemberian makanan yang bergizi seimbang agar menurunkan tingkat stunting pada anak-anak terutama di Kelurahan Sungai

Buah.

Vice President CSR, Alde Dyanrini mengatakan Pusri sangat senang bisa mendukung program Kementerian BUMN dan berpartisipasi dalam memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat.

"Kami memiliki serangkaian program CSR unggulan salah satunya Sesera di Pulau Kemaro, saya yakin dengan kehadiran dan dukungan Relawan Bakti BUMN dapat menjadikan Program Sesera lebih baik lagi dan masyarakat lebih teredukasi," terang Alde.

Pada bidang UMKM, sasaran program adalah mendorong usaha dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan masyarakat. Para relawan akan memberikan wawasan tentang wisata dengan segala aspek ekonomi yang bisa dikembangkan. Antara lain, tentang peluang pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan paket wisata.

Pulau Kemaro merupakan salah satu aset pariwisata Kota Palembang yang brandingnya belum begitu dikenal. Untuk itu Relawan Bakti BUMN mengajak masyarakat khususnya di Pulau Kemaro untuk selalu welcome kepada wisatawan, mengingat Pulau Kemaro memiliki peluang dan potensi yang cukup besar.

Beberapa Pelatihan UMKM di Pulau Kemaro yang dilaksanakan oleh Relawan Bakti BUMN yaitu, Strategi digital marketing melalui media sosial Tiktok dan Instagram dalam Upaya Promosi Destinasi Pariwisata Pulau Kemaro. Selain itu di Rumah BUMN Sumsel (RBS) dilaksanaan Pelatihan Website dan Email Marketing Rumah BUMN, Overview Financial Statement, English Communication and Negotiation Skill For Tourism Industry.

Dalam Bidang lingkungan, tim relawan juga akan terjun langsung dengan berbagai kegiatan. Antara lain, bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon dalam bentuk edukasi dan pelestarian alam. Pada Kawasan Kolam Retensi Arafuru Sungai Buah, para Relawan juga akan melakukan Pembersihan Sampah dan Penanaman Pohon MPTS, serta Perencanaan Kawasan menjadi tempat Wisata untuk warga sekitar.

"Pada Puncak Penutupan kami akan berkolaborasi denga Tim Relawan Bakti BUMN, untuk membuat event pertama kali di Kampung Air yaitu Sriwidjaja Floating Market Festival (UMKM) serta Lomba Kreasi Masak (Nasi Goreng), Make Up & Fashion Show di Pelataran Resto Sesera," jelasnya.

Diakuinya, melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusri dan kolaborasi bersama Relawan Bakti BUMN, dapat menciptakan dan menumbuhkan perputaran perekonomian khususnya UMKM dan menambah edukasi bagi masyarakat. (N-3)

