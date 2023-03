Harga Cabai Kian Melambung Di Malang

HARGA cabai kian tak terbendung di Malang, Jawa Timur. Dalam sehari, harga naik menjadi Rp23.000 per kg di tingkat grosir. Harga itu diperkirakan terus melonjak sampai Ramadan nanti.

Pantauan harga di subterminal agrobisnis Mantung, Kabupaten Malang, harga cabai rawit dijual Rp66.000 per kg dari semula Rp43.000 per kg. Sedangkan harga cabai besar yang semula Rp13.000 per kg naik menjadi Rp25.000 per kg. "Di tingkat petani, harga cabai besar sudah Rp20.000 per kg," tegas Mustamar, petani warga Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Selasa (7/3).

Mustamar mengatakan dirinya memanen cabai sekitar 2 kuintal per hari di lahan sewa seluas 2.500 meter persegi di Dusun Gentong, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari. Ia mengaku sengaja tidak memanen seluruh cabai karena harga berpotensi naik lagi sampai Ramadan.

"Sekali panen, saya meraup Rp4 juta. Panen sampai habis diperkirakan berlangsung selama 10 hari kedepan. Saya sudah memetik cabai tiga kali," katanya.

Menurut dia, hasil cabai dengan harga sekarang cukup menguntungkan lantaran biaya tanam sampai panen mencapai Rp30 juta. "Tapi panen agak berkurang karena membusuk dan rontok akibat hujan," ujarnya. (R-2)