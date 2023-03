Ramadan Bucin di Aston Pasteur Bandung

BULAN suci Ramadan sudah di depan mata. Bulan yang ditunggu-tunggu untuk menunaikan ibadah puasa, berkumpul, bertemu dengan keluarga dan teman guna merasakan nikmatnya hidangan saat berbuka puasa.

Menyambut bulan puasa 2023, Aston Pasteur Bandung menghadirkan lebih dari 200 menu all you can eat yang dihidangkan dengan tema Asian Modern.

Untuk memanjakan tamu, Aston Pasteur menggulirkan makanan spesial dengan promo buy 10 get 1 berlaku untuk seluruh tamu. Selain itu, untuk memberikan kesan yang berbeda juga dibuka booth video 360 yang bisa digunakan tamu untuk mengabadikan momen bersama keluarga atau teman.

Hanya dengan Rp208 ribu, para tamu juga bisa mendapat kesempatan memenagkan grand prize motor listrik, voucher kamar dan voucher berbuka puasa yang diundi setiap minggu. Selain itu masih ada suvenir eksklusive dan masih banyak hadiah menarik lainnya.

“Kami menghadirkan sesuatu yang spesial mulai dari menu Asian Modern hingga video 360 yang kami sediakan agar Ramadan 2023 ini berkesan untuk seluruh tamu," ungkap Yogie Fauzi Rizal, Marketing Communication Officer Aston Pasteur. (N-2)