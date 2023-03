Cuaca Buruk Picu Kenaikan Harga Ikan Laut Di Kupang

HARGA ikan laut segar di Pasar Tradisional Kasih, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melonjak sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pada Kamis (2/3) harga ikan terpantau sudah mencapai 100%

Harga ikan Belang Kuning naik dari biasanya Rp35.000 per ekor menjadi Rp70.000 per ekor. Dua hari lalu, harga ikan belang kuning masih Rp60.000 per ekor.

"Banyak kapal nelayan tidak berlayar. Pasokan ikan berkurang dan harga juga sudah naik," kata Marten, pedagang ikan di Pasar Kasih.

Pedagang ikan lainnya, Ary mengatakan, harga ikan kombong yang biasa dijual Rp20.000 per lima ekor, naik menjadi Rp50.000 per 10 ekor. "Tidak ada lagi harga ikan Rp20 ribu seperti biasanya, sudah naik," katanya .

Tingginya harga ikan segar membuat sejumlah lapak ikan di pasar tersebut tutup sementara. Harga ikan yang terlalu mahal berdampak terhadap berkurangnya permintaan.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah. Penaikan dipicu putusnya Jalan Trans Timor akibat longsor di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sejak dua pekan lalu.

Saat ini, harga bawang merah naik Rp5.000 menjadi Rp40 ribu per kilogram. "Bawang yang dijual di sini dipasok dari Timor Tengah Selatan. Harganya di agen Rp35 ribu per kilogram dan kami jual Rp40 ribu per kilogram," ujar Naomi Manafe, pedagag di pasar setempat.

Ia menegatakan, dari putusnya Jalan Trans Timor membuat pasokan hasil bumi dari petani dari kabupaten di Pulau Timor terhenti. Meskipun saat ini jalan mulai dibuka dengan sistem buka tutup, namun harga bawang di pasar telanjur naik.

Penyebab lainnya, cuaca buruk yang membuat pasokan bawang merah dari petani di Pulau Rote juga terhenti. "Bawang dari petani di Rote belum masuk, kalau sudah masuk, kami pastikan harga bawang turun," harapnya. (OL-15)