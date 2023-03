Klaten Masuki Panen Raya, Harga Beras Berangsur Turun

HARGA beras lokal di Klaten, Jawa Tengah, mulai turun menjelang masa panen raya Maret-April 2023. Namun, harga beras medium yang dijual di pasar saat ini dinilai masih mahal.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Gede Klaten, harga beras lokal medium di pedagang pasar itu masih mahal walau sudah turun. Saat ini, harga beras Rp12.500 per kg turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp13.000 per kg.

"Harga beras lokal mulai turun karena di daerah-daerah sudah ada panen. Selain itu, pasar digelontor beras Bulog. Lantas, pedagang menjual Rp10.000 per kg," kata Nining Ramiyah, seorang pedagang, Rabu (1/3).

Senada disampaikan pedagang lainnya, Triyanti. Dikatakan, harga beras medium (lokal) sudah mulai turun. Harga beras turun karena di Klaten dan beberapa daerah lain bulan ini masa panen raya.

"Saat ini, beras medium saya jual Rp12.500 per kg dari sebelumnya Rp13.000 per kg. Jadi, ada penurunan harga Rp500 per kg. Harga beras akan turun lagi pada musim panen raya Maret-April 2023," ujarnya.

Klaten bulan ini memasuki masa panen raya, dengan luas panen sekitar 12.000 hektare. Namun, sebelum panen raya, Januari lalu juga ada panen 400 hektare dan Februari 700 hektare.

Hasil panen tiga bulan pertama ini, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Widiyanti diperkirakan akan mencapai 85.000 ton setara beras. Jumlah ini bisa untuk kebutuhan di Kabupaten Klaten sampai delapan bulan ke depan.

"Total hasil panen 85.000 ton setara beras itu bisa untuk delapan bulan kebutuhan beras warga masyarakat Kabupaten Klaten. Karena, kebutuhan beras di daerah ini hanya 9.500 ton per bulan," jelasnya. (OL-15)