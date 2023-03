Solo Meet Beauty Gelar Peluncuran Produk Venus Cosmetic

BAGI para perempuan, kosmetik merupakan kebutuhan lifestyle atau gaya hidup. Pemilihan produk kosmetik pun tidak hanya cantik, tetapi juga sehat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap aspek kecantikan dan kesehatan masyarakat, Venus Cosmetic hadir untuk menjawab kebutuhan perempuan sehingga dapat menemani di berbagai aktivitas. GM Marketing & Sales Produk Non Farma PT Kimia Farma Tbk Eka Puji Rachmadi mengatakan di awal 2023 Venus Cosmetic menghadirkan produk baru yaitu Venus Eye and Lip Makeup Remover.

"Produk baru yang di-launching ini merupakan pembersih make up dengan formula lembut serta bebas alkohol, mengandung triple natural moisturizing agent (jojoba oil, sun flower seed oil, dan chamomile oil) agar kulit bersih dan sehat terlindungi. Venus Eye and Lip Makeup Remover ini melengkapi rangkaian produk make up dari Venus Cosmetic," tutur Eka dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3).

Soft launching produk ini diadakan di beberapa daerah dengan menggandeng komunitas MUA, salah satunya acara Solo Meet Beauty Tirtonadi Convention Hall, Solo, Jawa Tengah, pada 24-26 Februari 2023.

Acara yang berlangsung selama tiga hari ini dimeriahkan dengan serangkaian aktivitas seperti MUA Competition, Beauty Class, serta berbagai macam promo menarik di booth Venus. (OL-14)