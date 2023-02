Pelaku Usaha Penggilingan Padi di Klaten mulai Menghimpun Stok Beras

PARA pelaku usaha penggilingan padi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,

kini mulai menghimpun stok beras. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan disepakati dengan batas atas Rp4.650 per kg dan

batas bawah Rp4.250 per kg.

"Kami sekarang sudah punya stok beras, tetapi belum banyak. Adapun

harga beras medium masih tinggi Rp9.500-Rp10.000 per kg," ungkap Joko

Nur Riyanto, pengusaha penggilingan padi dan beras di Klaten kepada

Media Indonesia, Senin (27/2).

Untuk pengadaan stok, pengusaha penggilingan padi dan beras itu membeli

gabah di daerah yang sudah mulai panen, seperti di Sragen dan Klaten.

Kondisi harga GKP di tingkat petani Rp4.700-Rp4.800 per kilogram.

Petani di Solo Raya sudah mulai panen. Namun, hasil panen di

musim hujan ini kurang bagus. Selain kandungan air tinggi, juga terdampak serangan organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit.

Menurut Joko, permintaan beras dari toko-toko pelanggan di Jabodetabek berkurang. Harga beras pun turun signifikan. Saat ini, harga beras premium Rp10 ribu per kg dari sebelumnya Rp13 ribu per kg.

"Permintaan beras dari pelanggan di DKI Jakarta dan sekitarnya turun

karena daerah di Jawa Barat sekarang juga sudah mulai panen. Karena itu, kami dalam dua hari ini hanya bisa kirim beras 18 ton ke pelanggan luar kota," jelasnya.



Harga baru

Saat dikonfirmasi perkembangan harga gabah menjelang panen raya

Maret-April 2023, Joko Nur Riyanto mengatakan bahwa sekarang sudah ada

kesepakatan bersama antara Badan Pangan Nasional dan pelaku usaha

penggilingan padi tentang harga batas atas pembelian gabah atau beras.

Disepakati, harga GKP tingkat petani batas atas Rp4.550 per kg dan batas bawah Rp4.200 per kg. Di tingkat penggilingan GKP batas atas Rp4.650 per kg dan batas bawah Rp4.250 per kg.

Sementara harga GKG (gabah kering Giling) batas atas Rp5.700 per kg dan Rp5.250 per kg batas bawah. Untuk harga beras di gudang Bulog, batas atas Rp9.000 per kg dan batas bawah Rp8.300 per kg.

"Harga batas atas dan batas bawah pembelian gabah atau beras itu

merupakan kesepakatan antara Badan Pangan Nasional dan pelaku usaha

penggilingan padi. Kesepakatan harga batas bawah mengacu harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Permendag No 24 Tahun 2020," kata

Joko.

Kemudian, kesepakatan itu disampaikan kepada para pelaku usaha

penggilingan padi di Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, dan stakeholder

terkait melalui Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional No

47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.

"Adapun ketentuan harga batas atas dan batas bawah pembelian gabah atau

beras itu disepakati untuk diberlakukan mulai 27 Februari 2023," pungkasnya. (N-2)