Jelang Panen Raya, Harga Beras Di Klaten Mulai Turun

HARGA beras medium di Pasar Gede Klaten, Jawa Tengah, beranjak turun awal pekan ini. Salah satu penyebabnya adalah pasokan beras dari penggilingan padi kini mulai lancar.

Saat ini, harga beras medium di pasar tradisional dijual Rp12.500 per kg. Harga beras ini turun Rp500 dari harga sebelumnya Rp13.000 per kg. "Harga beras sudah turun. Hari ini, saya jual Rp12.5000 per kg," kata Triyanti, pedagang Pasar Gede Klaten, Kamis (23/2).

Diakui, harga beras memang masih tinggi. Namun, harga dipredikasi akan berangsur turun saat panen raya pada Maret 2023. "Saya perkirakan harga beras medium di pasar tradisional akan turun, bahkan kembali normal Rp10.500 per kg saat petani panen raya tiba," imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Widiyanti, mengatakan pada Maret mendatang sekitar 12.000 hektare lahan persawahan akan panen. Sejak Januari hingga Maret 2023, hasil panen diperkirakan akan mencapai 85 ribu ton setara beras.

"Jumlah itu cukup untuk delapan bulan kebutuhan konsumsi. Konsumsi beras di Kabupaten Klaten 9.400 ton per bulan," paparnya. (OL-15)