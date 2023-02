Hotel di Surabaya Sambut Para Tamu Bersamaan Bangkitnya Pariwisata

DENGAN dicabutnya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah kasus pandemi covid-19 terus menurun, sektor pariwisata kembali bangkit.

Mereka yang melakukan perjalanan untuk urusan bisnis atau berwisata pun meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk menyambut kebangkitan sektor pariwisata dan kegiatan bisnis, hotel-hotel yang sempat terkena imbas pandemi pun berbenah siap menyambut para tamu.

Salah satu hotel terkemuka di Kota Surabaya tak mau menyia-nyiakan kedatangan para dengan memberi pelayanan optimal.

Untuk itu, Four Points by Sheraton Surabaya mengajak para tamu untuk menyambut libur akhir pekan dengan memanjakan diri melalui momen staycation yang tak terlupakan bersama keluarga dan orang tersayang.

Untuk itu, Four Points by Sheraton menghadirkan beragam aktivitas yang seru dan menghibur.

Berlokasi di pusat bisnis dan gaya hidup di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota transit favorit bagi pelaku perjalanan ke Bali dari Jakarta, hotel Four Points by Sheraton sangat strategis.

Hotel ini terhubung dengan salah satu pusat perbelanjaan yang paling ikonik seantero kota, yakni Tunjungan Plaza. Para tamu dapat berkeliling sambil menikmati aktivitas unik yang ditawarkan oleh hotel.

"Kami memperkenalkan perpaduan aktivitas yang unik bagi para tamu dan wisatawan yang ingin menikmati waktu berkualitas atau merasakan momen staycation yang intim dan hangat bersama keluarga dan orang tercinta," kata Novi I. Suryawangi, Marketing Communications Manager Four Points by Sheraton Surabaya dalam keterangan, Senin (20/2).

"Dengan lokasi premium yang mudah diakses melalui jalan tol Trans-Jawa, kami memastikan para tamu dapat menikmati momen staycation yang mudah dijangkau," katanya.

"Beragam aktivitas dirancang untuk memeriahkan hari mereka bersama keluarga melalui rangkaian atraksi yang menarik," ucap Novi.

Adapun aktivitas staycation seru jelang libur akhir pekan yang telah disiapkan Four Points by Sheraton Surabaya meliputi, Sunday Funday, Four Points Passport, dan paket Smart Stay dengan Pizza Gratis.

Mulai hari dengan ceria melalui suguhan aktivitas menarik dari Four Points by Sheraton Surabaya yang dibalut dalam Sunday Funday.

"Selama periode menginap di akhir pekan, tamu yang datang bersama anak dapat menikmati suguhan sarapan dengan pilihan menu buffet kontemporer di Lime Restaurant sambil menyaksikan berbagai pertujukan untuk si kecil," terang Novi.

Sembari menyantap menu hidangan yang lezat, anak-anak dapat menonton aksi sulap, berfoto bersama karakter favorit, serta mendapat balon menarik yang dibuat langsung oleh balloon twister artists.

Setelah sarapan, si kecil dapat mencoba beragam permainan dan aktivitas anak di kids playground di area kolam renang.

"Kami juga mengajak anak-anak dan keluarga untuk bergembira bersama di acara Kids Bazaar selama akhir pekan," katanya.

"Di sana kami menyajikan beragam jenis cokelat, cupcakes, popcorn, dan camilan lezat yang wajib dicoba. Para orang tua bisa menukarkan voucer gratis saat melakukan check-in di resepsionis untuk membeli aneka camilan anak yang lezat," imbuh Novi.

Kegiatan unik lainnnya yang ditawarkan bagi tamu, yaitu Four Points Passport. Aktivitas ala misi scavenger-hunt ini didesain untuk menggugah jiwa petualang para tamu sembari berkeliling menjelajahi tiap sudut hotel.

Para tamu akan diberi sebuah 'passport' dan diminta untuk menyelesaikan misi rahasia dengan bantuan petunjuk yang disiapkan oleh Four Points by Sheraton Surabaya.

"Jika berhasil, para tamu dapat menukarkan 'passport' tersebut dengan hadiah spesial dari Four Points by Sheraton Surabaya," jelas Novi. (RO/OL-09)