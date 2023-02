Gree Indonesia Buka Proshop Terbesar dan Terlengkap di Kupang

PT Gree Electric Appliances Indonesia membuka dan meresmikan Gree Proshop terbesar dan terlengkap yang terletak di Jalan Frans Seda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (18/2).

PT Gree Electric Appliances Indonesia adalah perusahaan pembuat pendingin udara internasional yang memadukan riset dan pengembangan, pemasaran, serta layanan terpadu.

Dengan adanya Proshop ini diharapkan konsumen dapat datang langsung untuk melihat atau berkonsultasi bersama staf proshop, untuk bertanya seputar kebutuhan unit AC.

Acara peresmian dibuka Vice President PT Gree Electric Appliances Indonesia, Will Wen, yang diawali dengan doa dan pemberkatan kantor oleh rohaniawan Katolik. Kegiatan ini dihadiri RAC Sales Director Gree Indonesia Irwan Saputra, Branch Manager PT Gree Indonesia Bali-Nusra, Andersen, Pemili Cahaya Duta Teknik Alberto Gontani.

Gree Proshop merupakan showroom yang menjual serta menampilkan jajaran unit produk lengkap dari Gree. Tempat ini menghadirkan pelayanan kepada pelanggan seperti konsultasi pemilihan AC yang cocok untuk ruangan, disertai juga jasa pemasangan oleh teknisi yang profesional dan bersertifikasi dari Gree.

Sebelum peresmian, Will Wen memperkenalkan produk berkualitas gree yang dipajang di toko yakni Residential Air Conditioner produk (RAC), Light Commercial Air Conditioner (LCAC), Commercial Air Conditioner (CAC), dan Home Appliances (HA).

Selain itu, diperkenalkan produk terbaru AC Inverter Gree yang hemat listrik yakni AC type F5S dengan watt listrik hanya 190 Watt, dan

type F1S dengan watt listrik di 180 Watt.

Menurutnya, kedua type AC ini mempunyai keunggulan masing masing. F5S dengan fitur Smart Cleaner System, AC ini dapat melakukan pencucian secara otomatis untuk unit indoornya, sehingga bisa memperpanjang masa cuci AC.

Untuk Type F1S Inverter mempunyai keunggulan fitur Fast Cooling yakni bisa mendinginkan ruangan dalam waktu 2 menit. "Kedua Type AC Inverter ini mempunyai kesamaan yaitu fitur Power Drop, fitur ini berfungsi untuk menurunkan listrik hingga 50%," jelasnya.



Hadirnya Gree Proshop diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih menyeluruh untuk semua produk Gree. Di tempat ini, konsumen juga bisa berkonsultasi langsung dengan ahlinya seputar AC hingga pemasangan.

"Kami membuka showroom layanan konsultasi, sehingga konsumen dapat menanyakan semua tentang AC, misalnya tipe dan model apa yang cocok untuk tempat tinggal mereka," ujar Will Wen.

Dia mengatakan, kehadiran Gree Proshop juga mencerminkan keseriusan perusahaan dan profesionalisme Gree dalam menghadirkan pendingin udara berkualitas di Indonesia, sesuai dengan taglinenya AC Berkualitas Pasti Gree.

Didukung dengan layanan After Sales Service (ASS) berpengalaman di bidangnya, Gree yakin mampu melakukan seluruh kegiatan penjualan dengan hasil memuaskan kepada konsumen. Gree juga memberikan garansi satu tahun ganti unit baru, garansi 5 tahun servis dan suku cadang ditambah 10 tahun garansi mesin kompresor untuk setiap produk AC residensial yang dijual.

Pada Agustus 2021, PT Gree Electric Appliances Indonesia mendapatkan Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai 'Perusahaan Air Conditioner yang Memberi Garansi Penjualan Terlama'.

Sejak resmi masuk ke Indonesia pada Juli 2015 dan berkantor pusat di Jakarta, saat ini Gree Indonesia memiliki banyak cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra dengan kantor cabang di Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan terus berkembang di beberapa kota besar di Indonesia.

Selama tujuh tahun lebih beroperasi di Indonesia, Gree Indonesia sudah menerima banyak penghargaan untuk produk dan layanan purnajual, antara lain, Rebi Award, The Best Air Conditioning of The Year, Pusat Rekor Indonesia, Penghargaan Pertama di Indonesia, Top Innovation Choice Award 2020, Digital Popular Brand Award 2020, Indonesia Brand Champion 2020, dan Brand Choice Award 2021.

Gree telah meyakinkan pengguna di pasar Indonesia dengan memenangi banyak proyek-proyek besar di Indonesia, seperti Pabrik Chevron Pekanbaru, Grand Mercure & Hotel Ibis Yogyakarta, Menara Satoria di Surabaya, One Batam Mall di Batam, Samanea Wholesale Market di Tangerang, Landmark Pluit dan Sudirman Suites di Jakarta. (OL-16)