Air Terjun Way Detum Lampung Banyak Dikunjungi Wisatawan

KEPALA Desa Way Sindi Hanuan Wawan Setiawan menyebut air terjun Way Detum yang berada di Pekon Wai Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menyimpan keindahan wisata alam dan sejarah.

"Banyak wisatawan dari luar kota yang sengaja untuk berkunjung ke air terjun Way Detum ini, mereka sengaja hanya ingin menikmati keindahan alamnya yang masih asri," kata Wawan Setiawan, di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Selasa (14/2).

Wisata air terjun Way Detum ini memiliki banyak cerita menarik, di antaranya mengenai pembentukan adat marga Way Sindi. Selanjutnya, dia menuturkan, Air terjun Way Detum ini pertama kali ditemukan pada zaman penjajahan Inggris oleh nenek moyang dari masyarakat setempat.

Dia mengatakan, ketinggian air terjun ini kurang lebih 10 meter yang memberikan sensasi kesegaran sentuhan air terjun. Lingkungan yang masih alami terlihat dari bebatuan besar dan pepohonan yang masih rimbun serta bebatuan yang terjal di sekitar lokasi air terjun.

Wawan mengatakan, dari pihak pemerintahan desa setempat, akan berupaya membangun wisata air terjun ini menjadi wisata yang terkenal.

"Upaya dari pihak pemerintahan desa akan mengalokasikan dana desa untuk difokuskan pembangunan wisata air terjun ini, seperti akses jalan dan gazebo tempat istirahat, serta toilet," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat I Nyoman Setiawan mengatakan pekon atau desa Way Sindi merupakan salah satu desa wisata yang tercatat di dalam SK Gubernur Lampung.

"Kami pihak dinas akan selalu berupaya untuk membangun desa wisata agar lebih maju dan bernilai tinggi," kata Nyoman.(Ant/OL-5)