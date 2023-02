Harga Beras Di Banyumas Masih Tinggi, Cabai Rawit Merah Melonjak

HARGA sejumlah kebutuhan pokok di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) masih tinggi, salah satunya adalah beras dan minyak goreng kemasan. Di sisi lain, ada komoditas lain yang melonjak harganya yakni cabai rawit merah.

Berdasarkan pemantauan di Pasar Legok, Kecamatan Pekuncen, harga beras jenis IR 64 medium masih cukup tinggi yakni Rp12 ribu per kilogram (kg). Selain itu, harga minyak goreng kemasan Minyakita juga mencapai Rp16 ribu per liter.

"Hingga kini harga beras masih tetap tinggi, karena mencapai Rp12 ribu per kg. Harga beras belum turun karena sampai sekarang petani belum masuk masa panen," kata Fatmah, pedagang di pasar setempat.

Ia mengatakan bahwa selain beras, harga minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita mengalami peningkatan harga. "Jika sebelumnya harganya Rp14 ribu per liter, sekarang Rp16 ribu per liter. Kalau minyak goreng curah Rp14 ribu per kg," jelasnya.

Pedagang lainnya, Warsiti, 48, mengungkapkan cabai rawit merah juga mulai melonjak harganya. "Kalau sebelumnya, harga cabai rawit merah mencapai Rp50 ribu per kg, kini telah mencapai Rp60 ribu per kg," katanya.

Sedangkan di Pasar Manis, Purwokerto harga beras juga masih tinggi. Kini harga beras masih berkisar antara Rp11.750 hingga Rp12.500 per kg.

"Harga beras masih tetap tinggi dan belum mengalami penurunan. Saat ini untuk beras medium yang berkualitas mencapai Rp12.500 per kg," ?ujar Irfan, 45, pedagang di pasar setempat. (OL-15)