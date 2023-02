Transparan dan Implementasikan AKHLAK BSI Diapresiasi

BUKAN hal mudah mengimplementasikan core values AKHLAK kepada semua karyawan di sebuah instansi. Meski itu juga bukan sesuatu yang mustahil. Karena itu ketika ada sebuah instansi yang bisa menerapkan, hal itu patut diapresiasi.

Hal itulah yang dilakukan ESQ/Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting International. Mereka memberi penghargaan The Highest Increment in the Implementation Index of AKHLAK atau pertumbuhan yang signifikan dalam implementasi core values AKHLAK kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Penganugerahan penghargaan itu berdasarkan hasil pengukuran ACT Consulting/ESQ yang menilai bahwa insan BSI sukses mengimplementasikan core values BerAKHLAK. "Selamat untuk BSI yang meraih The Highest Increment in the Implementation Index of AKHLAK (Pertumbuhan yang signifikan dalam implementasi core values AKHLAK)," kata Founder ESQ Group, Ary Ginanjar Agustian.

Ary menjelaskan bahwa pengukuran dan pemetaan ini dilakukan fihak ketiga dalam hal ini lembaga independen terpercaya. "Penilaian ini melibatkan seluruh karyawan BSI secara keseluruhan, bagaimana implementasi AKHLAK dalam keseharian di BSI, baik yang dirasa, dilihat dan didengar oleh mereka."

Menurutnya, pengukuran ini dilakukan secara objektif oleh lembaga eksternal. Ary menjelaskan, hasil survei ACHI BSI dari 2021 hingga 2022 mengalami penaikan. Di 2021 total indeks kesehatan budaya organisasi di BSI yaitu 82,1% menjadi 85,8% di 2022. Bahkan di atas rata rata total indeks kesehatan budaya organisasi di 177 BUMN dan Anper yaitu 64,2%. Bukan hanya itu, indeks implementasi AKHLAK di BSI mengalami peningkatan signifkan dari 45,3% di 2021, menjadi 81.4% di 2022. Capaian indeks implementasi AKHLAK ini juga jauh di atas rata-rata BUMN lainnya yaitu 44,5%.

"Nilai atau value tertinggi yaitu Amanah dengan skor 91,1%. Artinya mereka konsen mengutamakan kepentingan nasabah, konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Mengutamakan pemangku kepentingan serta praktik bisnis sesuai prinsip syariah," katanya.

Sementara nilai Indeks kesehatan budaya organisasi ASN adalah 73,4% dan indeks implementasi BerAKHLAK adalah 60,9% yang mana nilai akuntabel atau amanah ada di angka 74,1%.

Kemudian, lanjutnya, pengukuran serta assessment ini dilakukan oleh ACT Consulting - ESQ untuk membantu memastikan implementasi BerAKHLAK, terbentuknya Zona Integritas, sekaligus langkah pencegahan korupsi melalui monitoring perilaku akuntabel atau amanah dalam bekerja.

"Semoga tercipta lIndonesia yang berintegritas, BerAKHLAK, serta bebas korupsi, yang bangga melayani bangsa," tegas Ary.

Raihan penghargaan yang didapat BSI atas pertumbuhan yang signifikan dalam implementasi core values AKHLAK tersebut, juga sejalan dengan pencapaian laba BSI yang tumbuh impresif di 2022. BSI mencatatkan laba Rp4,26 triliun pada 2022, tumbuh 42,3% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan perolehan laba pada 2021 yang mencapai Rp3,02 triliun. (RO/A-1)