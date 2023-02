Perayaan Cap Go Meh Diharap Dongkrak Kunjungan Wisatawan Ke Kota Cirebon

SEJUMLAH vihara dan kelenteng di Kota Cirebon, Jawa Barat akan menggelar perayaan Cap Go Meh pada Minggu (5/2). Perayaan Cap Go Meh diharapkan bisa mendongkrak jumlah wisatawan ke Kota Cirebon.

Sekretaris panitia perayaan Imlek dan Cap Go Meh, Richard D Pekasa menjelaskan perayaan Cap Go Meh akan digelar di Vihara Dewi Welas Asih, Vihara Pemancar Keselamatan, dan Kelenteng Makin Talang. "Setelah tidak digelar dua tahun akibat pandemi Covid-19, perayaan Cap Go Meh kembali digelar tahun ini," tutur Richard, Jumaat (3/2).

Cap Go Meh yang merupakan puncak perayaan imlek 2574 Kongzili atau 2023 akan diisi dengan karnaval yang memutari sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon yang dimulai dari Vihara Dewi Welas Asih. Karnaval dimeriahkan atraksi barongsai, liong, joli, barisan bendera merah putih, prajurit keraton dan lainnya. Rencananya juga akan dikeluarkan sejumlah karakter seperti karakter Dewi Kwan Im, Sun Go Kong dan lainnya.

Selain itu ada pula penghormatan dewa-dewi oleh semua sasana di Kota Cirebon dan penyalaan mercon. Secara simbolis dilakukan pengangkatan joli Dewi Kwan Tek Kun oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Dewi Kwan Tek Kun melambangkan dewi kejujuran dan kesetiaan. "Kami yakin perayaan Cap Go Meh tahun ini akan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,"tutur Richard.

Sementara itu jajaran Polres Cirebon Kota (Ciko) juga bersiap untuk

menjaga perayaan Cap Go Meh, terutama untuk mengatur arus lalu lintas. Sejumlah pengalihan arus lalu lintas juga sudah mereka persiapkan.\

"Masyarakat yang tidak ingin menonton atau tengah beraktivitas untuk menghindari jalur yang akan digunakan iring-iringan perayaan Cap Go Meh," tutur Kasatlantas Polres Ciko, Ajun Komisaris Triyono Raharjo. (OL-15)