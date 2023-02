Festival Cap Go Meh Siap Digelar di Pontianak

PANITIA Festival Cap Go Meh 2023 mengatakan perayaan hari ke 15 dalam kalender Imlek tersebut siap digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan atraksi dan permainan 26 replika naga dan 20 barongsai baik pada siang maupun malam hari.



"Kegiatan akan dimulai besok pagi. Sebanyak 26 naga melakukan 'buka mata' dan juga barongsai yang memberikan penghormatan pada kelenteng Kwan Tie Bio di Jalan Diponegoro," kata Ketua Panitia Festival Cap Go Meh 2023 Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim, di Pontianak, Kamis (2/2).



Dia mengatakan, naga dan barongsai melakukan ritual 'buka mata' pada Jumat (3/2) pukul 07.00 WIB. Dilanjutkan dengan arak-arakan di sekitar lokasi pameran kuliner yang sudah dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sejak Senin (30/1) lalu.

Naga dan barongsai ini kemudian tampil lagi pada puncak Festival Cap Go Meh Minggu (5/2) yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 12.30 hingga 16.30 WIB. Kemudian sesi kedua pukul 19.30 hingga 22.30 WIB.



"Acaranya sama, atraksi dan permainan. Yang membedakan antara siang dan malam ada (naga) lampu, naga yang bersinar," kata dia.



Selain itu, dia menambahkan Menteri BUMN Erick Thohir dijadwalkan hadir menyaksikan Festival Cap Go Meh di panggung yang disiapkan panitia, Minggu pukul 14.00 WIB. Menteri BUMN diundang oleh pihak di luar panitia untuk datang ke Pontianak.



Erick Thohir juga dijadwalkan berkunjung ke Kota Singkawang selepas acara di Universitas Tanjungpura (Untan) pada Sabtu (4/2).



"Beliau menumpang helikopter menuju ke Singkawang. Dan baru akan hadir di panggung Cap Go Meh di Pontianak Minggu siang," katanya lagi.



Sementara terkait adanya atraksi tatung, Hendry menyatakan bahwa panitia tidak menyiapkan atraksi tatung untuk tampil dalam Festival Cap Go Meh di Pontianak.



"Kami hanya menyiapkan untuk festival Cap Go Meh, menyambut tamu dan wisatawan manca negara adalah naga 26 ekor dan barongsai 20 ekor. Itu yang kami siapkan di Pontianak," katanya.



Jika pun ada atraksi tatung (dukun Tionghoa), maka itu di luar kewenangan panitia. Kemudian jika ada masyarakat atau wisatawan ingin menyaksikan atraksi tatung, dia mempersilakan untuk ke Kota Singkawang.



"Kita berbagi dengan Singkawang. Jagonya tatung di sana. Kalau untuk Pontianak, kami dari panitia mempersiapkan naga dan barongsai. Itu sudah sejak tahun-tahun yang lalu," ujarnya.

Rangkaian Festival Cap Go Meh 2023 di Pontianak berakhir setelah pembakaran naga pada Senin (6/2) sore di Pemakaman Bhakti Suci, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Ant/OL-16)