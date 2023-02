Polda Sulawesi Utara Gelar Latihan Pra Operasi Kewilayahan Bersandi Keselamatan Samrat 2023

KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Utara menggelar latihan pra operasi kewilayahan dengan sandi "Keselamatan Samrat 2023." Kegiatan ini berlangsung selama 14 hari.

Kapolda Sulawesi Utara Inspektur Jenderal Setyo Budiyanto saat membuka kegiatan di ruang Tribrata Kantor Polda Sulut, di Manado, Kamis (2/2), mengatakan, latihan pra operasi (Latpraops) kepolisian kewilayahan diikuti personel Ditlantas Polda Sulut beserta para Kabagops dan Kasatlantas jajaran.



"Tindak lanjut dari Latpraops ini, satuan kewilayahan jajaran juga akan menggelar Latpraops serupa di wilayah masing-masing," katanya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast menambahkan, Operasi Keselamatan Samrat-2023 ini dilaksanakan serentak oleh Polda Sulut dan satuan kewilayahan jajaran, selama 14 hari.

"Operasi Keselamatan Samrat-2023 akan dilaksanakan pada 7-20 Februari," ungkapnya.

Dia menambahkan operasi di bidang lalu lintas tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.

"Operasi Keselamatan Samrat-2023 ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman dan kondusif menjelang perayaan Idul Fitri 1444 H," jelasnya.

Sasaran operasi, lanjut Jules, segala gangguan yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

"Target operasi antara lain, pengendara yang berkendara sambil menggunakan ponsel, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, pengendara dalam pengaruh minuman beralkohol, melawan arus, tidak memakai sabuk pengaman, kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine, melebihi batas kecepatan, knalpot non standar, kendaraan over load dan over dimensi," ujarnya.



Karena itu, Jules mengajak warga untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut dan mengimbau agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

"Operasi Keselamatan Samrat-2023 ini dilaksanakan demi menciptakan keamanan dan ketertiban bersama khususnya di jalan raya. Masyarakat juga diimbau tetap mematuhi tata tertib berlalulintas, tidak hanya saat dilaksanakannya operasi kepolisian saja," tandasnya. (N-2)