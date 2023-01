Pemerintah Kota Serang Minta Wilmar Bantu Petani Tingkatkan Produksi

PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) siap mendukung program Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan produksi padi di wilayah Kota Santri tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (KP3) Kabupaten Serang Sony August mengatakan, kehadiran WPI diharapkan mampu membantu meningkatkan produktivitas padi di daerah itu. Saat ini, Serang masih membutuhkan tambahan penyuluh pertanian atau kerjasama pendampingan dengan pihak swasta.

“Dengan dukungan perusahaan, produktivitas padi petani diharapkan dapat meningkat dari rata-rata 6 ton per hektare (ha) menjadi 8 ton per ha,” kata Sony saat ditemu di sela Farmer Engagement Meeting, Senin (30/1).

Luas lahan pertanian produktif di Serang saat ini 376 hektare. Menurut dia, saat ini neraca ketahanan pangan Kota Serang masih kurang. Kebutuhan beras di Serang 1.203,56 ton per tahun, namun baru dapat dipenuhi 832,90 ton per tahun atau masih minus 370,66 ton per tahun.

Produksi padi dalam satu tahun itu mampu menghidupi 46 % masyarakat Kota Serang. Salah satu peningkatan produksi dapat dicapai dengan meningkatkan indeks pertanaman (IP). Namun, IP di Serang saat ini baru dua kali karena persoalan hama. “Kalau IP (indeks pertanaman) bisa tiga kali, produksi bisa 3.000 ton lebih,” kata dia.

Dia optimistis target tersebut dapat dicapai karena sawah di Serang menggunakan irigasi primer. Selain itu, petani juga telah memanfaatkan teknologi, seperti drone untuk penyemprotan pestisida dalam satu hamparan.

Farmer Engagement Head PT WPI Andi Bachtiar menuturkan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah kota Serang dalam pendampingan petani. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pendampingan WPI karena merupakan pusat produksi padi terbesar dan kualitasnya cukup baik. “Salah satunya melalui program kemitraan yang mendorong penerapan praktik pertanian yang baik (good agriculture practices/GAP) untuk meningkatkan produktivitas padi,” ujar Andi.

Dalam pendampingan petani, perusahaan memberikan bantuan benih unggul, Pupuk Mahkota, dan pestisida. Petani diperbolehkan membayar biayanya setelah panen. Sedangkan penanaman dilakukan di lahan milik petani.

Menurut Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Cigelam, Kabupaten Serang yang juga supplier PT WPI Mad Supi, produksi padi naik hingga 7 ton per ha setelah mendapatkan pendampingan dari perusahaan sehingga mampu mendongkrak pendapatannya. Sebelumnya, petani menghadapi sejumlah masalah dalam produksi, terutama hama sehingga produksinya hanya 2 ton per ha. Itu terjadi karena kurangnya informasi mengenai pengendalian hama. “Melihat saya sukses, petani lain juga mau bergabung,” kata Supi.

Dia menambahkan, peningkatan produksi akan membawa imbas positif terhadap petani sehingga taraf hidupnya meningkat. Hal itu penting karena petani juga harus menyekolahkan anak-anaknya agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. (RO/E-1)