Sultan HB X Siap Terima Kunjungan Wakil Paus Fransiskus di Yogyakarta

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik dan siap menerima rencana kunjungan Wakil Paus Fransiskus yakni Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ yang akan datang ke Yogyakarta untuk beraudiensi.



"Ini merupakan kunjungan antarnegara, jadi kami siap menerima dan kami siapkan sesuai protokoler," kata Sultan HB X pada audiensi dengan anggota Persatuan Wartawan Katolik Indonesia (PWKI), di Kantor Gubernur DIY, Selasa (31/1).

Baca juga: Investasi Ketenagalistrikan pada 2022 Capai Rp85 Triliun



Kardinal Ayuso yang membidangi Dialog Antar Agama dari Vatikan akan ke Yogyakarta untuk mewakili Paus Fransiskus menerima Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (HC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 13 Februari 2023.



"Paus Fransiskus tidak dapat datang ke Yogyakarta untuk menerima langsung Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (HC) dari UIN Sunan Kalijaga, sehingga mewakilkan kepada Kardinal Ayuso untuk menerimanya," kata Pimpinan Delegasi PWKI Mayong Suryolaksono.



Mayong yang didampingi Penasihat dan Pendiri PWKI Putut Prabantoro mengatakan bahwa kunjungan Kardinal Ayuso kepada Sultan HB X juga merupakan kunjungan balasan dari Paus Fransiskus, setelah sebelumnya rombongan PWKI melakukan kunjungan resmi ke Tahta Suci Vatikan.



"Saat kunjungan delegasi PWKI ke Vatikan pada 16 November 2022, kami juga menyerahkan hadiah cenderamata berupa Gunungan Wayang Kulit dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kain Batik Ceplok Mangkara Latar Kawung dari GKBRAy Adipati Paku Alam X untuk Paus Fransiskus," katanya pula.



Ia mengatakan, selain itu pada kunjungan delegasi PWKI ke Vatikan juga ada hadiah lainnya berupa Lukisan dan Patung Maria Bunda Segala Suku dari Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo dan Buku Karya Rm Sandro Peccati SX, misionaris Italia yang telah 60 tahun berkarya di Indonesia.



"Kunjungan PWKI ke Vatikan dalam rangka mempromosikan perdamaian dunia yang merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Dokumen Abu Dhabi tentang 'Human Fraternity for World Peace and Living Together' (Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama)," katanya.



Ia mengatakan, dalam audiensi dengan Sultan HB X ini, delegasi PWKI juga menyerahkan foto-foto dokumentasi audiensi umum di Basilica St Petrus pada 16 November 2022 dan juga kliping pemberitaan di media massa.

"Paus Fransiskus menyambut gembira hadiah, termasuk dari DIY yang menunjukkan persaudaraan kerukunan antarumat beragama." pungkasnya. (Ant/OL-6)