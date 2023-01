Metropolitan Golden Management Jamu Pelanggan Korporasi Jakarta, Banten dan Jawa Barat

GREEN Forest Resort & Wedding by Horison mengadakan malam apresiasi

corporate gathering bersama dengan 11 Hotel Horison yang ada di DKI

Jakarta, Banten dan Jawa Barat (Jabar) sebagai tuan rumah.

Acara ini bertujuan untuk memberi apresiasi kepada berbagai perusahaan yang sering menghelat acara di hotel-hotel Horison d itiga provinsi itu.

Marketing Communication Executive Green Forest Resort and Wedding by

Horison, Uci Susiyani mengatakan tujuan lain dari corporate gahtering juga memperkenalkan fasilitas terbaru di setiap unit Hotel Horison yang turut dihadirkan, yaitu Horison Ultima Bekasi, Horison Rasuna Said Jakarta, Horison Ciledug, Horison Arcadia Mangga Dua, Horison Kertajati, Metland Cirebon by Horison, Horison Palma Pangandaran, Horison Tasikmalaya, Horison Altama Pandeglang, Horison Sukabumi, dan Corporate Horison yakni Metropolitan Golden Management.

"Rekan-rekan Horison Hotel seluruhnya bergantian mempresentasikan

fasilitas serta apa saja keuntungan menginap di Horison Hotel lainnya.

Berbagi kontak untuk mengetahui informasi mendetil tentang unit hotel,"

ujarnya.

Para Tamu yang hadir pada hari Kamis, (26/1) di Ballroom Haur Koneng Green Forest, menikmati berbagai sajian menu khas Jabar, yang sudah pasti menjadi favorit untuk dijadikan santapan saat meeting para tamu perusahaan.

"Metropolitan Golden Management sudah berdiri sejak tahun 2003, dan

hotel pertamanya adalah Horison Ultima Bandung. Menaungi lebih dari 60

Hotel di berbagai daerah besar di Indonesia dari Pulau Sumatra hingga

timur Indonesia," jelasnya.

Menurut Susiyani, Horison memiliki hotel bintang 2 hingga bintang 4 di

seluruh daerah, dengan perbedaan nama, Ultima, Inn, dan Express selta

Luxury Camp. MGM sendiri terletak di Jakarta Selatan yang menjadi pusat

peradaban dan perkembangan Horison Hotel seluruh Indonesia.

Sementara Green Forest Resort and Wedding by Horison ini salah satu yang dikelola oleh MGM. Green Forest berada di Jl Sersan Bajuri No 102

Cihideung, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Hotel ini memiliki fasilitas dan pelayanan terbaik dapat meningkatkan antusias keluarga yang mencari tempat berlibur di Bandung.

"Green Forest Resort and Wedding by Horison berada di dataran tinggi,

berpemandangan hijau dan asri dengan udara yang sejuk. Memiliki Chapel

yang iconic terfavorit untuk dijadikan tempat pernikahan outdoor, dekat

dengan tempat wisata terbaik di area Lembang," bebernya.

Hotel ini memiliki fasilitas lengkap seperti swimming pool, Forest Spa, Kampoeng Awi Resto, Sky Garden, Rumah Pohon, Children

Playground, Suspension Bridge, Pasar Kebun dan masih banyak area lainnya yang dapat dikunjungi.

Green Forest memiliki 12 tipe kamar, sehingga memudahkan wisatawan dalam memilih kamar sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Di area Resort terdapat banyak tenant, di antaranya Fox Store, Terminale Gelato, Waffle Loffle, Cockatrice, Cupba, Lupba, Jajanan Jadoel, dan ada tempat ngopi yang sedang viral di media sosial, yakni

Ruang Lapang dan Kala Cemara. (N-2)