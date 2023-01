Fusion Fashion Gandeng Perancang Busana Lokal dan Internasional di Bali

BALI perlahan kembali menerima kedatangan para wisatawan mancanegara. Ini dimulai dengan ajang International G20 Summit pada November lalu. Berbagai acara pun menyusul untuk memeriahkan pariwisata dan bisnis di Bali, salah satunya Fusion Fashion yang menampilkan kolaborasi dari perancang busana lokal dan internasional dengan membangun hubungan kuat antara brand dan target pasarnya. Acara gaya hidup ini dikemas dengan mewah dan penuh makna dalam malam spektakuler bertajuk Fusion Fashion Bali 2023 by MStyle.

MStyle Branding Marketing Communication memulai tahun ini dengan menggandeng merek fesyen premium seperti Uluwatu Lace, Espen Salberg Haute, dan Je Suis Flirt untuk berkolaborasi dan berinteraksi langsung dengan pasar potensial melalui acara Fusion Fashion Bali 2023 pada Rabu (18/1) di The Samaya Seminyak, Bali. Resort mewah tepi pantai Seminyak yang memiliki 52 vila pribadi ini dikenal dengan pelayanan dan keramahtamahan khas Pulau Bali dengan balutan desain mewah serasi dengan alam tropis Bali.

Terletak di lokasi strategis dekat dengan area perbelanjaan, hiburan, dan restoran terkemuka, The Samaya Seminyak menjadi salah satu resort terlaris yang diincar para wisatawan lokal maupun internasional. Samaya yang berarti bersama-sama dalam bahasa Sanskerta dan fusion yang memiliki arti membaur bersama menjadikan konsep acara MStyle ini selaras dengan prinsip The Samaya Seminyak Bali.

Sebagai selebrasi dari ekspansi di Bali, salah satu usaha Momento Group itu mengkuratori aktivasinya di komunitas dan pasar dengan acara eksklusif yang menggabungkan mode, gaya hidup, kreativitas, dan seminar santai yang membahas perspektif segar dari pakar industri terkait melalui acara itu. Fusion Fashion Bali 2023 dibuka dengan kata sambutan dari Founder Momento Group Aris Prabowo yang dimeriahkan dengan penampilan dari Bali Modern Kontemporer. Acara dilanjutkan dengan sesi bincang-bincang dengan beberapa pembicara yang ahli di kecantikan, gaya hidup, dan creative branding communications. Ada Founder & CEO MStyle Muthia Andriaty Ruskandar, Selly Rai Mantra yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Bali dan penggagas kain Endek khas Bali, serta dr. Kadek Dewitini Dipl.AAAM selaku perwakilan dari industri estetik di Bali.

Fusion Fashion Bali 2023 terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dengan Make Over, merek make-up profesional, yang turut serta memeriahkan acara dengan memberikan demo kecantikan yang dipandu dengan makeup artist berpengalaman. Brand komestik yang didirikan sejak 2010, Make Over memperkuat pernyataan Beuaty Beyond Rules dengan memiliki complexion shades terbanyak yang cocok untuk semua warna dan jenis kulit, khususnya wanita Indonesia.

Make Over percaya bahwa setiap orang memiliki kebebesan untuk mengekspresikan diri dan menunjukan keunikannya melalui makeup. Dalam kesempatan kali ini, Make Over bertindak sebagai official Make Up dan Rob Peetom yang membuat rambut para model dan pengisi acara tampil tertata cantik dalam acara Fusion Fashion Bali 2023. Produk teh ternama, Dilmah Tea juga memberikan kontribusi berupa exclusive gift custom untuk para tamu. Miracle Aesthetic Clinic yang menjadi pionir di industri kecantikan Indonesia ikut serta mendukung acara tersebut.

Fusion Fashion Bali 2023 dimeriahkan dengan suara indah dan penampilan istimewa dari penyanyi terkemuka Indonesia, Shanty. Pelantun lagu Oh Kasih ini sekaligus menandai kembalinya eksistensinya setelah 12 tahun vakum di industri tarik suara.

Momento Group di Jakarta sejatinya berfokus pada event productions and management, desain arsitektur, bisnis konsultan, dan agensi digital. MStyle melengkapi lini bisnis Momento Group dalam bidang branding marketing communication and activation yang mengacu pada nilai unik dan pengalaman personalized-nya, yaitu pegalaman yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien dan target pasarnya. "Jika saya menggambarkan MStyle, sepertinya lebih tepat disebut sebagai communicator yang menggabungkan dua hal, antara brand dan target market-nya di kelas high end. MStyle memiliki visi untuk membuat tren, memberikan insight yang berguna, dan menyentuh pada setiap aktivasi yang diciptakan melalui caranya sendiri," ujar Muthia Andriaty Ruskandar selaku Founder & CEO MStyle. (RO/OL-14)