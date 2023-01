Bulog Sumbangsel Stabilkan Harga Beras Lewat SPHP

HARGA beras di Kota Palembang, Sumsel, masih stabil. Hal itu diketahui usai dilakukannya peninjauan dan pengecekan tim pengendali inflasi daerah Provinsi Sumatra Selatan di sejumlah pasar di Kota Palembang, kemarin.

Kepala Bulog Kantor Wilayah Sumsel Babel, Mohamad Alexander mengatakan, pihaknya mendapat penugasan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).

"Kami sama-sama melakukan monitoring dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kami meninjau harga beras di tiga pasar tradisional di Palembang. Sekarang kan ada program SPHP, karenanya untuk harga dan ketersediaan sangat menjadi perhatian kita," jelasnya.

Alexander menjelaskan pihaknya memastikan untuk ketersediaan beras Bulog mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Stok beras di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan kedepan.

"Saat ini Bulog untuk kesiapan stoknya sangat cukup untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Apalagi bulan Maret nanti kita akan melakukan pengadaan beras baru dari petani di Sumsel. Jadi kami pastikan stok beras kita aman," ucapnya.

Untuk harga beras di pasar tradisional Palembang, kata dia, beras medium tidak dijual pedagang diatas HET. Sebab dari HET yang ditetapkan yakni Rp9.450 per kilogram untuk beras medium, pedagang di Palembang menjual rata-rata dengan harga Rp9.000 per kilogram atau Rp45.000 per 5 kilogram.

"Kami melihat antusias masyarakat cukup besar untuk membeli beras medium kita. Karenanya kami akan memperkuat kerjasama dengan pedagang untuk menjual beras medium Bulog ini. Sebab kualitasnya sangat baik, dan ini memang menjadi komitmen kita," jelasnya.

Selain beras, pihaknya juga menjual produk lain seperti minyak goreng, tepung terigu dan sebagainya. "Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa Bulog siap menstabilkan pasokan pangan," pungkasnya. (OL-13)