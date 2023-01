Harga Bahan Pokok Pangan di Klaten Stabil

DINAS Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Klaten, Jawa

Tengah, menyatakan harga bahan pokok pangan kebutuhan masyarakat di

pasar tradisional stabil.

"Menjelang Imlek 2574, harga bahan pokok stabil. Pun, ketersediaan

aman," kata Dewi Wismaningsih, Analis Kebijakan dan Pengendalian

Perdagangan DKUKMP Klaten, Kamis (19/1).

Saat ini, harga daging ayam Rp29.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per

kg, telur Rp27.000 per kg, cabai besar Rp32.000 per kg, cabai rawit

Rp40.000, dan cabai keriting Rp35.000 per kg.

Bawang merah Rp36.000 per kg, bawang putih Rp26.000 per kg, kedelai

Rp16.000 per kg, dan kacang hijau Rp25.000 per kg. Lalu, gula pasir

Rp13.000 per kg, dan tepung terigu Rp12.000 per kg.

Selanjutnya, harga beras di pasar masih saat ini tinggi. Beras medium

varietas IR-64 Rp11.500 per kg dan beras C4 Rp12.000 per kg. Harga beras bertahan tinggi karena pasokan tersendat.

"Harga bahan pokok pangan di pasar kini stabil. Kecuali harga cabai

rawit merah, cabai merah keriting, dan cabai merah besar yang sampai hari ini masih naik turun,� kata Dewi Wismaningsih. (N-2)