Pemkab Banyumas Koordinasi Dengan Bulog Lakukan Stabilisasi Harga

PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) berkoordinasi dengan Bulog Cabang Banyumas terrkait langkah-langkah menstabilkan harga beras di pasaran. Sebab, harga beras medium di pasaran berkisar antara Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram (kg).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas Titik Puji Astuti mengatakan harga beras medium di pasaran memang masih tinggi. Sehingga pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bulog Banyumas untuk melakukan stabilisasi harga pangan. Sementara ini, Bulog sudah melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

"Dalam kegiatan SPHP, Bulog menjual beras medium ke pasaran dengan harga eceran tertinggi Rp9.450. Bulog telah berkali-kali melaksanakannya," ujarnya.

Sementara Pimpinan Bulog Cabang Banyumas Rasiwan mengatakan secara rutin Bulog memasok beras medium untuk kegiatan SPHP ke pasar-pasar tradisional khususnya pasar yang dipantau oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Pada awal Januari atau tepatnya 2-10 Januari, ada 400 ton beras medium yang dipasok ke pasaran," kata dia.

Ia juga mengajukan penambahan stok beras medium ke Kantor Pusat Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan di Banyumas hingga datangnya masa panen."Saat sekarang, harga gabah masih tinggi mencapai Rp6 ribu per kg. Panen raya diperkirakan pada Februari hingga Maret," jelasnya.

Sedangkan beras di pasaran salah satunya di Pasar Manis Purwokerto, harga beras medium berkisar antara Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kg."Saya menjual beras medium Rp11 ribu, kalau bagus Rp12 ribu per kg. Jika ada beras Bulog, maka bida dijual sesuai HET Rp9.450 per kg," kata Irfan, 35, salah seorang pedagang setempat. (OL-15)