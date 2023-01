Rayakan Pergantian Tahun, Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang Hadirkan Konsep Carnival Bollywood

MERAYAKAN malam pergantian tahun, Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang yang di kelola oleh Azana Hotel Manajemen, menghadirkan Dinner party dengan konsep “Carnival Bollywood” yang pastinya sangat istimewa dan tak terlupakan untuk dilewatkan bersama keluarga dan orang terdekat.

Tamu yang hadir dalam acara tersebut lebih dari 200 orang dari berbagai lapisan masyarakat termasuk orang india asli. Selain itu, hiburan yang disajikan sangat beragam, mulai dari live musik, magician, dance Bollywood, singer bollywood, doorprize, dan tak lupa dengan beragam varian makanan bollywood all you can eat.

Adapun paket kamar dimalam tahun baru dimulai dari harga Rp950.000 nett perkamar yang sudah termasuk kamar dengan tipe superior berserta dengan sarapan untuk 2 orang dan juga makan malam pada saat malam tahun baru. Sedangkan untuk harga tiket makan malam tanpa kamar yaitu Rp300.000/pax.

"Atas kelancaran dari terlaksananya acara ini, Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang berharap dapat terus memberikan yang terbaik bagi semua tamu, lebih berinovasi, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh vendor di Indonesia khususnya Karawang, serta masyarakat dapat mengenal lebih jauh Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang itu sendiri," kata Alpian, General Manager Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang.

Front One Akshaya Premiere Hotel Karawang yang berlokasi di berlokasi di Jl. Raya Telukjambe No.8 Sukakarya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, memiliki konsep semi resort dengan fasilitas nya yaitu 115 kamar, 3 meeting room, 1 ballroom, area kolam renang outdoor, restoran, bar, dan masih banyak lagi. (RO/OL-7)