Metro Park View Kota Lama Semarang Semarakkan Malam Pergantian Tahun Lewat Dinner Country

METRO Park View Hotel Kota Lama Semarang bagian dari jaringan Sango Hotel Management menggelar acara pada pergantian malam tahun baru 2023 yang bertempat di Platinum Restaurant .

Mengusung tema Dinner Country, karyawan dan karyawati Hotel yang tengah memberi pelayanan kepada para tamu pun mengenakan kostum bertema cowboy

Metro Park View kota Lama Semarang menghadirkan berbagai macam hidangan all you can eat yang yang dapat dinikmati oleh tamu dengan hidangan western ala barat, barbeque dan juga menu hidangan tradisional Indonesia

Acara dimulai pada pukul 18.00 welcome dinner dengan iringan dari GOBAND Entertainment dan pembukaan dance yang sangat menarik dan atraktif dari Zeze Dance.

Pada pertengahan acara juga dibagikan doorprize beberapa voucher menginap hotel di Metro Park View dan sister hotel yang berada pada jaringan hotel Sango yaitu Manhattan,Merlyn Park dan Sunlake.

Kemudian sebelum puncak acara, Metro Park View kota Lama Semarang juga memberikan grand prize kepada tamu yang berupa 1gm Emas Antam dan Sepeda Gunung, pada saat pengundian grand prize terlihat antusiasme dari tamu yang hadir pada saat itu.

General Manager Metro Park View kota Lama Semarang Pratikno mengatakan, itu adalah event pertama yang digelar setelah pandemi covid 19 dan mendapat sambutan yang sangat positif oleh tamu.

"Kami sangat berterima kasih atas minat dan antusiasme pada perayaan Dinner Country New Year ini, “

Tepat pada detik detik menjelang malam pergantian tahun, staf Metro Park View memberikan erek-erek bambu pengganti Terompet yang mana dipakai untuk memeriahkan suasana di malam pergantian tahun dan terlihat juga anak anak kecil sangat tertarik dan tamu dewasa pun menyukai karena konsep unik yang di berikan oleh Metro Park View kota Lama Semarang.

Kemudian tepat jam 00.00 Kembang Api dinyalakan dengan sangat meriah yang membuat acara semakin meriah dan berkesan. (RO/OL-7)