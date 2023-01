Banjir Di Semarang Berdampak Pada Perjalanan KA

BANJIR yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) berdampak pada perjalanan kereta api (KA). Ada satu KA yang dibatalkan perjalanannya yakni KA Kamandaka jurusan Purwokerto-Semarang. Selain itu, sejumlah KA yang melewati Semarang diputar melalui jalur Purwokerto.

Manager Humas KAI Daop 5 Purwokerto, Krisbiyantoro mengatakan pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas dibatalkannya perjalanan KA Kamandaka relasi Purwokerto-Tegal-Semarang Tawang. KA tersebut seharusnya berangkat setiap pagi dari Stasiun Purwokerto dan kemudian dari Stasiun Tawang ke Purwokerto. Namun, karena banjir maka dilakukan pembatalan.

"Hujan deras yang terus menerus terjadi sejak Sabtu (31/12) dini hari di wilayah Semarang dan sekitarnya sehingga mengakibatkan banjir menggenangi beberapa jalur KA di lintas utara pulau Jawa. Dampaknya KA yang akan melintas harus tertahan atau melintas dengan pembatasan kecepatan tertentu demi keselamatan," jelasnya, Minggu (1/1).

Selain itu, lanjut Krisbiyantoro, KA penumpang yang mengalami keterlambatan dan harus memutar lintas selatan. Soalnya ada titik yang tidak bisa dilalui perjalanan kereta api, yakni pada petak jalan Semarang Tawang-Alastua (Kota Semarang) karena adanya genangan air setinggi 12 cm di atas kop rel. Juga pada petak jalan Kaliwungu-Kalibodri di Kabupaten Kendal karena adanya Sungai Waridin yang meluap sehingga mengakibatkan gogosan pada jalur rel KA di wilayah tersebut.

Sedanglan untuk KA yang dialihkan lewat jalur selatan adalah KA 73A Brawijaya relasi Malang-Semarang TawangGambir diputar lewat Malang

-Solo-Purwokerto-Cirebon dan KA 105 Jayabaya relasi Malang-Surabaya Pasarturi-Pasarsenen diputar melalui Malang-Surabaya Pasarturi-Brumbung-Solo-Purwokerto-Pasar Senen.

KA lainnya adalah KA 3B Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir diputar via Surabaya Pasarturi-Madiun-Solo-Purwokerto-Cirebon-Gambir. 'Lalu KA 109A Brantas relasi Blitar-Pasar Senen diputar via Blitar Brumbung-Solo-Purwokerto-Cirebon-Pasar Senen serta KA 123A Harina lintas Surabaya Pasarturi-Bandung diputar via Surabaya Pasarturi-Brumbung-Solo-Purwokerto-Cirebon-Bandung.

KA selanjutnya yang memutar perjalanannya adalah KA 7031A Kertajaya Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Pasar Senen diputar via Surabaya Pasarturi-Brumbung-Solobalapan-Purwokerto-Cirebon-Pasar Senen. Lalu KA 129 Dharmawangsa relasi Surabaya Pasarturi-Pasar Senen diputar via Surabaya Pasarturi-Madiun-Solo Balapan-Purwokerto-Cirebon-Pasar Senen serta KA 251 Majapahit relasi Malang-Pasar Senen diputar via Solo Balapan-Purwokerto-Cirebon-Pasar Senen.

"Sedangkan KA keberangkatan Daop 5 yang dibatalkan adalah KA 183A Kamandaka relasi Purwokerto-Tegal-Semarang Tawang. Untuk refund pengembalian tiket dikembalikan 100% diluar bea pesan kepada pelanggan KA. Dan untuk mengantisipasi keterlambatan KA 225A Kamandaka relasi Purwokerto-Cilacap telah dilakukan informasi melalui sms blast kepada calon penumpang apabila akan membatalkan perjalanannya," jelasnya. (OL-15)