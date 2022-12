Perayaan Tahun Baru di FOX Harris City Center Bandung, Nostalgia Era 80-an

PERAYAAN malam tahun baru identik dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan. Di antaranya BBQ, menyalakan kembang api, hingga menginap di vila dan hotel bersama keluarga, kerabat atau sahabat.



Kota Bandung adalah kota yang sangat dirindukan kalangan wisatawan kerena menyajikan berbagai kebutuhan hiburan para wisatawan. Banyak event malam tahun baru yang bisa dikunjungi.

Salah satunya ialah makan malam buffet all u can eat di hotel FOX Harris City Center. Hotel member The Ascott Limited di Bandung ini merupakan hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Jawa No 3.

FOX Harris City Center bisa menjadi salah satu tempat untuk merayakan tahun baru, karena lokasi yang sangat strategis dan memiliki rooftop skylounge 360 derajat. Anda bisa melihat meriahnya pesta kembang api di Kota Bandung.

Pada perayaan kali ini, FOX Harris City Center mengusung tema 80-an "DISFOXRIA". Dalam acara makan malam yang diadakan pada 31 Desember, tamu bisa menikmatinya dengan harga mulai dari Rp1.500.000 per kamar per malam.

Paket tersebut sudah termasuk harga kamar, sarapan 2 orang dan new years dinner untuk 2 orang .

Untuk tambahan makan malam, harga yang diberikan sangat terjangkau, yakni Rp200.000 per pax, dengan tema menu : Around the world. Sesuai tema, berbagai makanan dari sejumlah negara disajikan pada makan malam 31 Desember 2022 yang berlokasi di WTF Restaurant yang berada di lantai dasar Hotel Fox Harris City Center Bandung.

Acara makan malam diselenggarakan pukul 18.00-20.00 WIB . Diiringi hiburan live music Band Javanote Music Entertaiment, penampilan special dari staff FOX Harris City Center, Foxtrot, dan gim.

Doorprize yang diberikan sangat menarik yaitu 7 voucher FnB dan 9 Voucher menginap di properti Ascott di Bandung, Jakarta dan Semarang .

Info lebih lanjut mengenai hotel FOX Harris City Center bisa diakses melalui instagram @Foxharris.citycenter. (N-2)