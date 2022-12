Mercure Bandung City Centre Gelar Perayaan Pergantian Tahun dengan tema Turn Back Time

PERGANTIAN tahun identik dengan sebuah perayaan yang meriah karena diyakini sebagai awal untuk memulai sesuatu yang baru. Tahun 2022 ini semakin terasa istimewa karena tahun-tahun sebelumnya perayaan tahun baru sempat ditiadakan akibat pandemi.

Tahun ini, kembali memeriahkan suasana pergantian tahun, Mercure Bandung City Centre menyelenggarakan tahun baru di Bima Ballroom dan Skyview Pool & Bar.

“Kami ingin memberikan opsi bagi tamu yang ingin menikmati pergantian tahun di ballroom ataupun sambil menikmati udara terbuka di poolside kami yang terletak di lantai 15. Meski berbeda tempat, tema yang kami tawarkan tetap sama, yaitu Turn Back Time yang memadukan disko tahun 70an sampai 90an,” terang Dyah Annisa, Marketing Communication Manager Mercure Bandung City Centre.

Baca juga : Sambut Tahun Baru 2023, Yuan Garden Pasar Baru Gelar Promo Khusus

Untuk menikmati pergantian tahun di Bima Ballroom, tamu dikenakan biaya sebesar Rp350.000 nett per orang. Dengan harga tersebut, tamu sudah dapat menikmati all you can eat bufet, penampilan musik dari Disco Fever Band dan Herizal & Friends, interactive games dengan hadiah voucher staycation di Accor Hotels, serta undian utama tiket pesawat Citilink Jakarta-Lombok-Jakarta dan menginap 2 malam di Novotel Lombok Resort & Villas.

Sedangkan perayaan tahun baru di Skyview Pool & Bar dikenakan biaya mulai dari Rp100.000 nett per orang termasuk satu jenis pilihan minuman, namun belum termasuk makanan. Untuk menikmati set menu mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup, pengunjung dikenakanan biaya Rp1.000.000 nett untuk dua orang. Sederet hiburan juga disajikan di Skyview Pool & Bar, mulai dari penampilan musik, DJ, serta interactive games dan doorprize.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tahun baru di Mercure Bandung City Centre, silakan menghubungi 081572008001. (RO/OL-7)