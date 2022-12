Prambanan Jazz Digelar 6 Hari di Bulan Juli

BERBEDA dengan pementasan yang sebelumnya, Prambanan Jazz Festival 2023 akan digelar selama 6 hari pada Juli mendatang. Pendiri Prambanan Jazz Festival Anas Syahrul Alimi mengatakan tahun 2023 Prambanan Jazz Festival akan mengusung tema 'Culture for the Future', yang disajikan dengan konsep 'The Magical Experience'.

"Tema ini berangkat dari satu pemahaman penting, budaya adalah hal penting untuk masa depan. Di masa semua yang serba digital, bahkan karya seni bisa digarap oleh artificial intelligence, kebudayaan bisa membuat kita tetap menapak bumi dan berpegang erat pada akar kita sebagai manusia," kata Anas, Rabu (21/12).

Menurut dia, konsep The Magical Experience dimaksudkan sebagai pengalaman budaya musik imajinatif, yang akan dirasakan secara langsung dan menginspirasi semua orang yang ada di dalamnya. Baik itu penonton, musisi yang terlibat, maupun pihak penyelenggara. Melalui diksi magical, ajaib, lanjutnya, Prambanan Jazz Festival seperti akan menjamin helatan ini memberikan pengalaman menonton festival yang magis dan menakjubkan.

Anas menjelaskan, pada PJF (Prambanan Jazz Festival) kesembilan akan menghadirkan musisi asal Prancis yang telah meraih dua kali Grammy Award untuk Album Musik Dunia Terbaik dan juga BRIT Award Band Internasional Terbaik yaitu Gipsy Kings by Andre Reyes. Penampil lainnya, Lucky Chop, musisi asal New York Amerika Serikat.

"Tak hanya Gipsy Kings dan Lucky Chop, ada beberapa nama musisi internasional lainnya yang siap kami hadirkan. Di antaranya ada musisi broadway dan swing jazz dengan 3,9 M pengikut Youtube, yaitu Scott Bradlee yang akan tampil bersama Postmodern Jukebox. Masih akan ada musisi internasional lain yang akan dihadirkan, yaitu Bond," ujarnya.

Bond merupakan kuarter gesek perempuan pertama yang memecahkan rekor penjualan album tertinggi di dunia sepanjang masa yaitu 4 juta kopi sejak awal debutnya di dunia musik. Tak sampai situ saja, Tunde Baiyewu, vokalis dari Lighthouse Family pun akan mewarnai panggung Prambanan Jazz Festival.

Sedangkan untuk musisi nasional, akan ada dua penampil utama yang tampil selama tiga hari berturut-turut dalam setiap pekan, yaitu Kahitna dan satu nama lagi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Selain mereka, ada beberapa musisi lain yang akan tampil dua kali di setiap pekannya, yaitu Maliq & D'Essential dan Dewa 19, serta beberapa musisi lainnya.

"Mereka akan menampilkan konsep yang berbeda setiap harinya. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan," tutur Anas.

Dikatakan, seorang Guru Besar Universitas Gadjah Mada Profesor Adi Utari akan tampil pada hari terakhir bersama Dewa 19, Padi Reborn, The Groove, Pamungkas dan The Gentlemen (Fariz RM, Deddy Dhukun, Mus Mujiono, Tony Wenas).(OL-5)