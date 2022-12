Beragam Sukacita Akhir Tahun di The Gaia Hotel Bandung

THE Gaia Hotel Bandung, hotel bintang lima yang dikenal dengan konsep

active/rest, turut memeriahkan musim perayaan sepanjang Desember 2022. Tidak hanya dengan menambah dekorasi Natal, The Gaia juga menggulirkan berbagai acara dan aktivitas.

Assisten Digital and Marketing Communication Manager The Gaia Hotel

Bandung, Nadia Zulfah, Rabu (21/12) mengatakan, tahun ini The Gaia Hotel Bandung memilih tema Heaven and Earth Ding. "Semua diajak bersuka cita menyambut Natal. Disambut dengan rasa syukur dengan puji- pujian."

Sejak 3 Desember 2022, The Gaia Hotel Bandung telah menyalakan pohon natalnya dengan mengundang LKSA William Booth Choir dan Residents

Choir untuk bernyanyi, diiringi dengan string quartet dan sebuah

kejutan untuk tamu in-house guest, yaitu Santa Claus Bersama Residents

Dancer datang membagikan bingkisan kepada para tamu dewasa dan anak

anak.

Menurut Nadia, sepanjang Desember 2022, di setiap akhir pekan, Jumat dan Sabtu, Santa Claus akan berkeliling di area lobi dan menyapa para tamu sembari membawa bingkisan untuk dibagikan kepada anak anak.

Bagi yang ingin memberikan hadiah spesial bagi orang tersayang, The Gaia Hotel Bandung pun menawarkan pilihan hampers yaitu Hampers Box

dari Inspira Roasters dengan harga Rp495,000 nett/box atau Hampers Box The Gaia Hotel Bandung seharga Rp895,000 lengkap dengan pop up box,

kue, cokelat, permen, kitchen towel, hingga ornamen natal.

"Sesuai dengan tema Natal tahun ini yaitu Heaven and Earth Sing, The

Gaia Hotel Bandung pada 23 Desember 2022, akan mengadakan Christmas Songs and Stories. Akan ada sebuah mini konser spesial berisikan cerita dan puji pujian yag mengajak para penonton bersuka cita

atas datangnya hari Natal," ujarnya.

Dikonser ini, lanjut Nadia, akan menampilkan beberapa performer, salah

satunya adalah VG Benedictus Sekolah Tinggi Teologia Reformed Indonesia

dimana beberapa lagu yang dibawakan adalah karya original. Dilanjutkan

dengan penampilan dari Santa Angela Choir, dengan anggota rentang dari

SD-SMA, siap menghibur para tamu yang datang dengan penampilan spesial.

Tidak berhenti disitu saja, Residents Choir (sebutan untuk karyawan The

Gaia Hotel Bandung) pun turut memeriahkan acara Christmas Songs and

Stories di Amphitheater.

Sementara pada 24 dan 25 Desember 2022, di Monomono Bar & Social Dining, terdapat Christmas Nikkei Dinner yang akan dihidangkan khusus oleh Chef Juan Jara yaitu 6 set menu yang akan menampilkan Yellowfin Tuna Tartar, Foei Gras Nigiri, Turkey Roulade, Australian Grass-fed Beef Strip Steak, Yuzu Bomb sembari diiringi oleh Live Music sepanjang makan malam. Harga yang ditawarkan sebesar Rp595,000 nett / orang.

"Selain itu, Gaia Asian Semeja Kitchen juga menyediakan berbagai hidangan seperti makanan favorit Bandung yang legendaris, berbagai hidangan utama, salad dan makanan penutup dengan harga Rp345,000 nett/ orang," tambahnya.

Di penghujung tahun, 31 Desember, The Gaia Hotel Bandung memilih tema Let Us Be Glad untuk perayaan tahun baru. Ada 2 pilihan tempat berbeda untuk makan malam, yakni Gaia Semeja Asian Kitchen dan Monomono Bar & Social Dining.

Di Gaia Semeja Asian Kitchen terdapat buffet yang terinspirasi dari izakaya, Asian, cemilan Bandung, seafood Jimbaran, dan lainnya dengan harga mulai dari Rp545,000 nett/orang.

Berbeda di Monomono Bar & Social Dining, yang menyuguhkan makanan

Nikkei 6 course set menu oleh Chef Juan Jara, dengan harga mulai dari

Rp745,000 nett/orang. Perayaan akan terasa semakin spesial dengan

acara yang dipandu oleh MC Ricky Alik, diiringi dengan live music dari

Bern Music dan countdown Bersama Harra Music.

Memasuki malam pergantian tahun, acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu Main Countdown di Edelweiss Ballroom.

Bagi para tamu yang ingin menginap disaat tahun baru, tamu dapat

memesan Festive Room Package dengan harga mulai dari Rp7,980,000 nett/ 2 malam. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang,

makan malam tahun baru dengan pilihan all you can eat di Gaia Semeja

Asian Kitchen atau 6 course set di Monomono Bar & Social Dining untuk 2

orang, serta akses untuk mengikuti Main Countdown Let us be Glad untuk

2 orang. (N-2)