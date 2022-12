Dua Hotel di Surabaya ini Siapkan Perayaan Akhir Tahun

PERAYAAN akhir tahun ini terasa lebih meriah setelah beberapa tahun sebelumnya banyak pembatasan di berbagai tempat. Kali ini masyarakat sudah bebas pergi ke tempat ibadah, berlibur keluar kota, atau sekedar makan bersama keluarga di luar rumah. Karenanya, dua hotel ternama di Surabaya, The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, tidak ketinggalan untuk menghadirkan berbagai perayaan seru dan tak terlupakan untuk para tamunya.

Dalam acara bertajuk Jolly Holiday di kedua hotel, tamu keluarga yang membawa anak-anak akan dimanjakan dengan berbagai aktivitas di Westin Kids Club dan Pool selama dua kali akhir pekan, yakni 24 dan 25 Desember 2022 serta 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023. "Kami bawa kembali Jolly Holiday di liburan nataru kali ini. Sebelumnya, pernah kita adakan saat liburan Lebaran tahun ini dan antusiasmenya luar biasa. Karena itu kami rasa ini cocok untuk diadakan lagi," terang Rahmad Prasetyo, Director of Rooms The Westin Surabaya, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12).

Aktivitas yang dihadirkan berupa kids pool party berisi permainan di kolam renang dan bubble foam party. Anak-anak dapat renang sambil bermain gunungan busa yang aman untuk semua. Selain itu, ada Fun Games, Play with Santa, Cookies Decorating, Free Snack and Gifts, dan masih banyak lagi. Yang berbeda kali ini, imbuh Rahmad, ada fasilitas terbaru, Westin Kids Club, yang akan dibuka pada 24 Desember. Ini merupakan fasilitas bermain dan belajar untuk tamu anak-anak yang menginap di hotel.

Melewati Natal dan libur akhir tahun dengan keluarga dan kerabat dekat tentu melakukan makan bersama. Baik di Sparkling Buffet Magnolia Restaurant di The Westin Surabaya ataupun Joyful Festive Buffet Djaman Doeloe Resto & Bar di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, para tamu dapat menikmati Christmas Eve Dinner di 24 Desember dan Christmas Brunch 25 Desember.

Tamu dapat memilih suasana hangat dengan suasana Indo-Peranakan di Djaman Doeloe Resto & Bar atau suasana elegan dengan pemandangan panoramik kota Surabaya Barat di Magnolia Restaurant. "Tahun ini, semua hidangan Christmas kami hadirkan dalam konsep all you can eat atau makan sepuasnya. Dengan demikian, para tamu dan keluarga bisa mendapatkan ragam makanan lengkap, dari makanan pembuka hingga penutup," jelas Alamsyah Jo, Complex General Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

Setelah sukses menjadi tempat konser internasional di tengah tahun ini bersama Michael Learns to Rock, acara tahun baru kali ini pun kembali diadakan di The Westin Grand Ballroom & Convention Center yang juga merupakan ballroom terbesar se-Jawa Timur. Dengan nuansa 1980-an, para tamu dapat bernostalgia sambil menari dan bernyanyi menikmati sajian hiburan di panggung berukuran 8x30 meter dengan layar LED yang megah dan spektakuler.

Pertunjukan spesial dari perayaan pergantian tahun yang gemerlap ini ialah Live Musical Show Mamma Mia! yang akan dibawakan oleh Elfa's Singers. Kelompok musik legendaris dari Indonesia ini akan membawakan sejumlah lagu kenamaan dari ABBA yang populer di 1980-an. Para tamu juga dapat menikmati sisa malam yang fantastis ditemani oleh lagu-lagu terbaik dari Lalahuta serta menyaksikan pertunjukan spektakuler dari David All-Star Orchestra dan penari terbaik dari Surabaya, Last Minute Street Crew. Berbagai hiburan dari sejumlah artis papan atas di kota tadi akan menemani para tamu menjelang hitungan mundur menuju pergantian tahun.

Tak hanya panggung hiburan yang menanti para tamu menjelang hitungan mundur ke 2023, ada makan malam mewah yang disiapkan oleh The Westin dan Four Points Culinary Team. Diadakan di Ballroom termegah di provinsi ini, The Westin Grand Ballroom & Convention Center, makan malam menyambut pergantian tahun ini akan menyajikan makanan untuk sekitar 1.000 orang di lebih dari 100 roundtables. Para tamu akan menikmati berbagai macam masakan internasional, lokal, dan Tiongkok. (OL-14)