Konakami Latih SDM Digitalpreuner di Subang

PT Konakami Digital Indonesia (KDI) kembali menggelar Ambassador

Training Camp (ATC) 2022 guna membangun sumber daya manusia digitalpreneur dengan target ekspansi di enam negara pada 2023.

Kegiatan pelatihan berskala Nasional yang diadakan oleh PT KDI

mengusung tema "To The Next Level" berlangsung selama 3 hari sejak 16

sampai 18 Desember lalu. Pelatihan diikuti oleh agen, ambassador Konakami berprestasi dan sukses di Subang, Jawa Barat.

Peserta berasal dari Palembang, Bengkulu, Jambi, Cikampek, Bekasi, dan Karawang.

Ketua ATC 2022 Dodi, Selasa (20/12) mengatakan, bahwa ATC bukan hanya sekedar membangun SDM, tapi bagaimana caranya menjadi seorang penambang

yang sukses.

"Untuk menjadi penambang sukses dibutuhkan pengetahuan yakni pemahaman

tentang bisnis aset digital yang pada akhirnya penambang ini dengan

sendiri nya akan bekerja sesuai dengan ekosistem dan pola yang sudah

disiapkan oleh PT. KDI," unkap New Master Brand Ambassador 2022 itu.

Menurut Dodi peserta ATC ini adalah orang orang tertentu, karena peserta ini pilihan yang masuk qualified yang berasal dari profesi yang berbeda. Acara juga dihadiri langsung oleh para development dari PT KDI yang membuat peserta lebih antusias karena rasa kangen ketemu dengan perusahaan yang begitu memberikan sesuatu, yang terbaik kepada para penampang.

Adapun yang hadir dan memberi support dari PT KDI Business Development

Yogi Boti, Beni Murdani, Legal Officer Beni Murdani. Direktur Keuangan

Jefriyansyah, Direktur Marketing Sandy Ariesta, Dobby Lega Putra. Chief

Executive Officer Dobby Lega Putra, Komisaris Cuncun Wahyudi dan

Komisaris Utama Tanza Fourlong.

Support langsung dari top manajemen luar biasa dan diyakinkan setiap tahun akan selalu berubah, karena PT KDI ingin membawa suatu perubahan yang lebih positif layaknya semua masyarakat Indonesia.

"Saat kegiatan ATC 2021 lalu yang diikuti oleh 36 peserta Ambassador.

Saat saya terpilih menjadi Ketua ATC 2022 menjadi bukti bahwa terjadi

perubahan dalam satu tahun ini dengan gelaran ATC 2022 diikuti 100

persen dari peserta ATC 2021 yakni 74 Ambassador," jelasnya.

Peserta ATC 2022 begitu antusias yang pesertanya bukan hanya menjadi

yang terpilih, tapi karena "Terpilih yang Terbaik" dengan proses yang

sangat luar biasa merupakan perwakilan dari rekan-rekan spesial saja. Ia berharap untuk di tahun 2023 lebih meriah, lebih sukses dari tahun 2022, siapa pun ketua nya, Dodi yakin akan membuat lebih sukses dan lebih meriah dari acara ATC 2022 dan akan menghantarkan target go

international.

"Dalam perkembangannya, setiap tahun terjadi perubahan peserta dan

semakin banyak peserta yang mengikuti training camp ini, karena tujuan

dari Konakami yakni membangun SDM menjadi Digitalpreneur, hal tersebut

menjadi peluang saat dunia juga sudah berubah bertransformasi kearah

digital. Kemampuan SDM tersebut untuk menjadikan teknologi digital yang

produktif guna mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat," lanjutnya.

Dodi sudah membuktikan, dengan bergabung selama dua tahun setengah pada

Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dan bergerak terus dibidang aset ini

dan alhamdulillah, kini dia, menjadi yang terbaik dari 23 under

se-dunia. Untuk menjadi sukses memang dapat dilakukan dengan berbagai

banyak cara, namun PT KDI yang merupakan perusahaan digital asli

Indonesia, karya anak bangsa, yang mampu bersaing dan eksis di dunia

internasional memiliki konsep yang perlu didukung untuk dibangun dalam

rangka mensejahterakan masyarakat.

Sementara materi training camp diberikan kepada ambassador diantaranya,

setting goal technique and be goal achiver, disampaikan oleh Ade Try

Juniansyah (Brand Ambassador), membangun kebiasaan-kebiasaan positif ke

dalam tim dan sistem edukasi yang baik disampaikan oleh Dedeng Suratman

(Brand Ambassador). Aset kripto (crypto asset) dalam perspektif hukum

positif disampaikan oleh Beni Murdani dan maksimalisasi tools digital

dalam pemasaran disampaikan oleh Sandy Ariesta. Materi strategi dan

program managemen Konakami 2023 disampaikan oleh CEO KDI, Dobby Lega

Putra yang juga CO-Founder Degree Crypto Token. (N-2)