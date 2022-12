Rayakan Momen Pergantian Tahun dengan Family Dinner di Yello Hotel Paskal Bandung

PERAYAAN pergantian tahun atau tahun baru biasanya dibarengi dengan liburan sekolah dan cuti bersama perayaan Natal. Kota Bandung merupakan salah satu tujuan utama bagi keluarga untuk berlibur.

Selain dikenal dengan wisata kuliner dan belanja, Kota Bandung juga memberikan pilihan wisata alam yang jaraknya tidak jauh dari pusat kota.

Yello Hotel Paskal Bandung, hotel dengan konsep street art yang unik berlokasi di pusat Kota Bandung, Komplek Paskal Hyper Square, Jl Pasir Kaliki No 25, Bandung, merupakan pilihan yang strategis bagi keluarga untuk berlibur dan merayakan tahun baru 2023.

Kali ini YELLO Hotel Paskal menawarkan konsep perayaan tahun baru yang digabung dengan kamar bertemakan “The Wonderous 2023” dengan harga mulai dari Rp1.258.000 Nett/kamar/malam. Paket menginap tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, makan malam pada 31 Desember 2022 untuk 2 orang dan juga suvenir.

"Tema yang kami angkat kali ini adalah Wonderous Night dengan dominasi warna emas dan hitam sebagai wujud kesolidan dan optimisme dalam menyambut Tahun 2023 yang kami yakin akan luar biasa. Harapan kami secara umum untuk bisnis hotel dan pariwisata Kota Bandung akan lebih baik dari apa yang telah kita capai pada 2022”, ungkap Popin Karunia Syahri, General Manager Yello Hotel Paskal Bandung.



Acara yang disuguhkan berupa family dinner all you can eat dari pukul 17.30 - 22.00 WIB di Wok N Tok Restaurant dengan hiburan live music band, professional dancer, Yello Roar, mini games dan doorprize.

Untuk yang menginginkan hanya dinner all you can eat saja tanpa menginap, Yello memberikan special offer dengan harga Rp198 ribu.

Untuk tahu lebih banyak informasi mengenai Yello Hotel Paskal Bandung, klik www.yellohotels.com & follow @yellopaskal di sosial media!

Yello Hotel Paskal adalah hotel bintang 3 dalam manajemen Ascott Hotels terletak di Jalan Pasir Kaliki no 25, Bandung.

Hotel ini dibuka pertama kali pada 27 April 2018 dan diresmikan pada 4 Mei 2018. Hotel ini berlokasi di dalam Paskal Hypersqure dan terhubung dengan Paskal 23 Mall yang menjadikannya strategis untuk mengunjungi berbagai pusat perbelanjaan dan kuliner. (N-2)