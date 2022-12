QNET Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Cianjur

PADA pertengahan November 2022, masyarakat yang tinggal di provinsi Jabar Barat, DKI Jakarta, bahkan Banten dikagetkan dengan adanya gempa yang terjadi di pertengahan November 2022.

Menurut Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa di kedalaman 10 km di daerah Cianjur, Jawa Barat dengan kekuatan 5,6 magnitudo.

Karena gempa tersebut dikategorikan gempa dangkal, maka dampak gempa sangat dirasakan masyarakat Cianjur. Menurut Badan Nasional P

enanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal adalah lebih dari 350 orang, ribuan lainnya luka berat dan ringan, bahkan masih ada orang yang belum ditemukan.

Selain korban jiwa, gempa bumi mengakibatkan tanah longsor, rumah hancur, akses jalan terputus, bahkan sampai saat ini masyarakat masih tinggal di lokasi pengungsian karena masih trauma tinggal di rumah mereka mengingat juga gempa susulan kerap terjadi meski dengan kekuatan kecil.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian QNET, perusahaan penjualan langsung atau direct selling untuk membantu meringankan beban para korban.

Baca juga: Bupati Cianjur Sebut Kerugian akibat Gempa Rp4 Triliun

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, QNET melalui semangat RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind) turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak.

“Memang benar apa yang diberitakan di televisi dan media online, akses jalan menuju lokasi pengungsian masih menjadi tantangan bagi para relawan dan donatur untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi," kata Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia dalam keterangan, Kamis (15/12)

"Dan kami sangat merasakannya. QNET Indonesia melangkah untuk membantu masyarakat di desa terpencil yang membutuhkan bantuan segera, dengan langsung menyalurkan makanan pokok dan perlengkapan bayi kepada masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian," jelas Ganang.

Ganang menambahkan bahwa seluruh karyawan QNET Indonesia langsung datang ke Cianjur, sebagai bagian dari kegiatan SSR (Staff Social Responsibility).

"Bantuan yang kami berikan ke para pengungsi di ini merupakan salah satu tanggung jawab yang selalu peduli serta berkomitmen membantu meningkatkan kualitas kehidupan sesama masyarakat sehingga lebih sejahtera," katanya.

"QNET ingin hadir membantu masyarakat Cianjur yang sedang dilanda bencana, QNET ingin agar kondisi dan mental korban kembali pulih," tutur Ganang. (RO/OL-09)