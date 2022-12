Peternak Karawang Dapat Bantuan Pakan dari Ajinomoto dan RHJ

PERUSAHAAN pembuat pakan ternak yang berlokasi di Karawang PT Ray Hikmah Jaya (RHJ) Feed Mill berkerja sama dengan PT Ajinomoto Indonesia memberikan dukungan pakan ternak bagi peternak di Desa Walahar - Kabupaten Karawang.

Inisiatif ini adalah wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung program Ketahanan Pangan untuk sektor peternakan.

“Peran dunia bisnis sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini kami tidak hanya sekedar melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) namun lebih dari itu kami ingin membentuk CSV (Creating shared value)," ujar Adi Susanto - Direktur Utama RHJ Ferd Mill dalam keterangan, Kamis (15/12).

"Melalui kegiatan CSV ini, operasional perusahaan dapat memberikan nilai manfaat lebih untuk masyarakat," ujarnya.

"Kami berupaya memberikan kontribusi yang positif kepada warga sekitar perusahaan kami berdiri dan kepada Kabupaten Karawang, sehingga keberadaan kami memberikan manfaat bagi semua,” kata Adi.

Hadir di Indonesia sejak 1969, Ajinomoto berkontribusi untuk kesehatan yang lebih baik bagi keluarga Indonesia dengan membuka kekuatan dari asam amino untuk mengatasi masalah makanan dan kesehatan yang terkait dengan dietary habits and aging melalui kontribusi untuk peningkatan dalam hal makanan, kesehatan dan kehidupan yang bermanfaat.

Berpegang pada nilai Ajinomoto Shared Value (ASV) yang berfokus pada pilar health and well being, food resources, dan global sustainability, Ajinomoto semakin mengembangkan diri melalui berbagai inovasi produk dan layanan.

Melalui program ASV tersebut, Ajinomoto ingin mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, melalui penciptaan siklus yang baik dalam menginvestasikan kembali nilai ekonomi yang diciptakan dengan kontribusi positif melalui aktivitas bisnis Grup yang terus menerus.

Melalui penerapan ASV yang berkelanjutan, Ajinomoto berharap dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ajinomoto berharap program penyaluran pakan ternak ini menjadi program yang berkesinambungan sehingga memberikan dampak positif untuk mendukung program ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang.

Program ini memiliki tujuan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Program pemberian pakan ternak ini juga ikut mendorong pemerintah dalam merealisasikan program ketahanan pangan sebagaimana termaktub dalam Permendes PDTT No 7 Tahun 2021 dan No 8 Tahun 2022.

Ajinomoto dan RHJ menyalurkan pakan ternak sebanyak 6 ton untuk 12 (dua belas) peternak di Desa Walahar – Kabupaten Karawang.

“Ini adalah salah satu insiatif kami sebagai Industri yang bergerak di bidang makanan dalam kontribusi ketahanan pangan yang diharapkan menjadi program yang berkelanjutan dan juga dapat memberikan inspirasi bagi pelaku industri lain untuk berperan serta dalam ketahanan pangan nasional," ujar Samsul Bakhri, Direktur PT Ajinomoto Indonesia.

"Ajinomoto berharap, program ini dapat memberikan dampak positif untuk pihak terkait," katanya.

Ketersediaan pangan juga ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sehingga perlu dukungan penuh dari seluruh pihak untuk program ketahanan pangan dalam mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience).

"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.” ujar Samsul.

Kepala Desa Walahar, H. Adi Supriyadi berterima kasih atas kontribusi Ajinomoto dan RHJ melalui melalui program penyaluran pakan ternak ini.

Menurutnya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya dan juga membantu kemajuan perekonomian bagi Desa Walahar serta Kabupaten Karawang.

Senada dengan Adi Supriyadi, H. Aep Syaepulloh – Wakil Bupati Kabupaten Karawang berharap semakin banyak perusahaan yang juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Karawang. (RO/OL-09)