Road to L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 berlangsung di Bali

AJANG bersepeda, L’Etape Indonesia by Tour de France akan berlangsung yang kedua kalinya di Mandalika, Lombok, NTB. Dalam rangka menuju L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 yang akan di gelar pada 28 Mei 2023, Promotor asal Indonesia yaitu Veloism Danendra Aksata menggelar Road to L’Etape Indonesia by Tour de France di Bali pada 11 Desember 2022.

Road to L’Etape Indonesia yang terselenggara di Bali merupakan rangkaian pre event pertama menuju L’Etape Indonesia by Tour de France 2023. Event ini Berlangsung di Prama Sanur Beach Hotel Bali. Sebanyak 200 pesepeda dari berbagai daerah hadir mengikuti kegiatan ini, terlihat juga beberapa pesepeda yang sudah mengikuti L’Etape Indonesia by Tour de France yang kesekian kalinya.

Event itu juga sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para komunitas sepeda dari berbagai daerah, dan juga sebagai latihan gabungan sebelum mengikuti L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 mendatang.

Veloism Danendra Aksata sebagai promotor L’Etape Indonesia by Tour de France sangat berterimakasih atas dukungan di event Road to L’Etape Indonesia by Tour de France di Bali seperti Counterpain, Cannondale, Pocari Sweat, Wahoo, 100 %, Sunpride, Strasee dan Fitbar.

Zacky Badrudin selaku Direktur L’Etape Indonesia berkata “Semoga dengan adanya Road to L’Etape Indonesia by Tour de France yang terselenggara hari ini bisa menjadi wadah untuk kita bersama sama latihan sebelum nantinya mengikuti balapan sepeda yang sesungguhnya di L’Etape Indonesia by Tour de France yang kedua, 28 Mei 2023 di Mandalika mendatang," kata Zacky Badrudin, Direktur L’Etape Indonesia.

L’Etape Indonesia by Tour de France adalah serangkaian acara bersepeda amatir yang dirancang untuk merasakan eforia balap sepeda legendaris Tour de France. (RO/OL-7)