Natal dan Tahun Baru, Sheraton Surabaya Hadirkan Hampers Istimewa

SETIAP akhir tahun, pemesanan makan di restoran Sheraton Surabaya untuk makan siang dan malam selalu meningkat. Biasanya para tamu yang hadir akan memanfaatkan momen ini untuk berbagi atau bertukar bingkisan dengan orang terkasihnya. Untuk memudahkan tamu menemukan bingkisan yang tepat, Sheraton Surabaya menghadirkan beragam hampers menarik.

Karena itu, Sheraton Surabaya Hotel & Towers memeriahkan perayaan Natal dan Akhir Tahun 2022 dengan rangkaian hampers mewah dan elegan bertajuk Joyous Christmas Gifts. Para tamu dan pengunjung dapat menikmati beragam pilihan hampers yang tersedia dengan aneka isi, antara lain sajian dari La Patisserie seperti cokelat praline, pastry, macaroon, aneka kue dan parfum Begin dengan aroma memikat. Ini dikombinasikan dengan minuman khas Jawa Wedang uwuh serta aneka produk unggulan dari merek lokal yang mendunia, Azarine.

"Tahun ini kami tidak hanya berfokus pada bingkisan yang dikirimkan untuk kolega atau saudara, tetapi juga memberikan opsi bingkisan simpel yang harapannya bisa menjadi bingkisan tukar kado, jadi tamu tidak perlu ke mana-mana. Beli bingkisan di sini untuk ditukar dengan temannya juga di sini," ujar Birgitta Mone, Director of Marketing Communication Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers dan Four Points by Sheraton Surabaya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12).

Tak hanya untuk merayakan Natal, rangkaian hampers kolaborasi dengan Azarine yakni La Patisserie X Azarine Holiday Hampers juga bisa diberikan sebagai bingkisan untuk menemani momen pergantian tahun yang tak terlupakan. "Kami melihat Azarine produk lokal yang mendunia. Seperti juga Sheraton brand yang ingin menjadi The World Gathering Place, kami juga ingin dikenal lebih luas dan menyambut luas masyarakat secara universal untuk berkumpul," lanjut Birgitta. Ragam pilihan bingkisan La Patisserie X Azarine Holiday Hampers termasuk pastry rendah kalori dengan dua varian rasa, satu botol bath salt, serta produk-produk terbaik dari Azarine yang dikemas cantik dalam kotak rotan dengan aksen kain twilly yang manis.

Sheraton Surabaya juga mempercantik diri untuk ikut merayakan Natal dan musim liburan. Setelah dua bulan ditutup karena renovasi, kini area lobi hotel yang baru dan megah siap menyambut para tamu. Dekorasi natal yang indah seperti lampu, pohon natal, dan balon udara setinggi plafon hotel menambah keceriaan di area lobi. Untuk menandai dimulainya kemeriahan perayaan Natal di Sheraton Surabaya, acara istimewa bertajuk Christmas Tree Lighting diadakan pada 1 Desember lalu. Acara Christmas Tree Lighting menyuguhkan performa spesial dari Simply Choir Surabaya yang membawakan tujuh buah lagu pop Natal untuk para tamu dan pengunjung.

Tak hanya dekorasi Natal yang meriah, di area lobi, tamu dan pengunjung hotel juga dapat menemui La Patisserie. Toko kue yang sebelumnya menjadi bagian dari restoran ini, kini telah diperluas dan menjadi salah satu ikon hotel Sheraton Surabaya. La Patisserie siap memanjakan lidah para pecandu sajian manis dan lezat dengan ragam pilihan kue dan pastry terbaik, dilengkapi dengan ruangan mewah yang dapat mengundang tamu dan pengunjung untuk bersantai.

Selain membenahi area lobi, Sheraton Surabaya berencana melakukan transformasi lebih lanjut untuk beberapa area pada tahun depan. Renovasi akan meliputi kamar dengan tipe Deluxe, Royal Suite dan Presidential Suite, serta fasilitas ballroom, spa, dan pusat fitness. (OL-14)