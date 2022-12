Natal di Courtyard by Marriott Bandung Dago Persembahkan Swara Renjana, Suara Kerinduan Kasih Natal

MENYAMBUT Perayaan Natal, Courtyard by Marriott Bandung Dago

memperkenalkan Swara Renjana Christmas Dinner. Nikmati berbagai pilihan menu khas lokal, SAAT aNDA berkumpul dan merasakan nuansa Natal bersama keluarga dan orang yang tersayang hanya di Courtyard by Marriott Bandung Dago.

Tema untuk Christmas Dinner tahun ini adalah Swara Renjana yang artinya adalah suara kerinduan akan kasih Natal .

“Kami bermaksud menghadirkan pengalaman kuliner bagi keluarga yang sudah rindu berkumpul saat perayaan Natal dengan pilihan makanan khas lokal. Mulai dari sirloin maranggi, sop iga parahyangan, nasi uduk daun jeruk, siomay Bandung sebagai hidangan utama. Tersedia juga hidangan pencuci mulut seperti aneka kue, aneka buah, Chocolate fountain dan es campur,” kata Andi Bagistav Oddek, General Manager Courtyard by Marriott Bandung Dago.



Nikmati berkumpul bersama keluarga dan orang yang Anda cintai pada saat malam Natal pada 25 Desember 2022 di MoMo Cafe hanya dengan Rp250,000 net per orang dewasa atau Rp150,000 net per anak (6-11 tahun).

Anak-anak berusia 5 tahun ke bawah makan gratis. Dapatkan promo early bird seharga dengan diskon 15% sebelum 15 Desember 2022.



Pemesanan melalui nomor WhatsApp khusus di +62 811-2061-777, email: cy.bdocy.info@courtyard.com atau dengan DM Instagram kami di @courtyardbandung.