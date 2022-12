Nikmati Kemeriahan Pesta Tahun Baru di Pusat Kota Bandung

KIMAYA Braga Bandung by Harris, sebagai bagian dari jaringan hotel The Ascott Limited (Ascott), menawarkan paket menarik untuk merayakan malam pergantian tahun bersama teman, keluarga, atau orang terdekat Anda.

Kota Bandung telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi utama para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berlibur, baik itu di akhir pekan atau di libur panjang seperti malam Tahun Baru. Tak hanya bisa menikmati sejuknya alam pegunungan, Anda pun dapat berkunjung ke gedung bersejarah atau bahkan wisata kuliner.

Jelang pengujung tahun, Kimaya Braga Bandung by Harris menyuguhkan paket super lengkap untuk menghabiskan malam pergantian tahun dengan penawaran yang istimewa demi menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan.

“Khusus untuk 31 Desember 2022, Kimaya Braga Bandung by Harris menawarkan paket menginap di malam Tahun Baru dengan harga yang sangat menggoda, yaitu mulai dari Rp1.395.000 net per malam. Selain menginap di Classic Room dengan pemandangan kota Bandung yang menawan, Anda juga akan mendapatkan sarapan gratis untuk dua orang serta paket makan malam di malam Tahun Baru untuk dua orang,” ungkap Muhamad Ilham, Marketing Communication Executive Kimaya Braga Bandung by Harris.

Selain menawarkan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, Kimaya Braga Bandung by Harris yang terletak di Jln Braga No 8, ini, juga menyajikan berbagai menu lezat mulai dari menu Nusantara seperti cuanki dan soto hingga masakan internasional seperti salad, taiwan noddle, serta berbagai macam daging bakar.

Mengusung tema “School of Rock”, kemeriahan malam Tahun Baru di Kimaya Braga Bandung by Harris akan diwarnai oleh suguhan live music, entertainment dan aneka permainan menarik termasuk doorprize yang eksklusif untuk para tamu.

“Untuk perayaan malam Tahun Baru, restoran Coconut Club yang terletak di lantai dua Kimaya Braga Bandung by Harris akan menghadirkan menu buffet spesial hanya dengan harga Rp198.000 net per orang. Harga tersebut tak hanya dapat makan sepuasnya, namun Anda juga bisa menikmati berbagai macam hiburan yang menarik selama malam pergantian tahun,” ujar Tedy Oktafyandi, Assistant F&B Manager Kimaya Braga Bandung by Harris.

Jalan Braga

Hanya berjarak 15 menit dari Stasiun Bandung dan 30 menit dari Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, Kimaya Braga Bandung by Harris adalah pilihan sempurna untuk mereka yang mencari kenyamanan dengan berbagai tujuan tempat wisata.

Lokasinya strategis terletak di Jalan Braga yang sarat akan sejarah, hotel ini menyediakan akomodasi ekonomi premium dengan harga yang kompetitif. Hanya dengan berjalan kaki dari hotel, Anda dapat mengeksplor gedung-gedung bersejarah di Bandung seperti Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia-Afrika, Alun-Alun kota Bandung, dan juga tempat kuliner serta pusat perbelanjaan di Bandung.

Dengan total 193 kamar, Kimaya Braga Bandung by Harris memiliki 5 tipe kamar dengan desain unik dan fasilitas yang lengkap. Didukung oleh restoran yang menyajikan mulai dari masakan Indonesia dan Barat di Restoran Coconut Club serta kolam renang outdoor yang terletak di lantai 16 dengan pemandangan kota Bandung yang memanjakan mata.

Selain itu, Kimaya Braga Bandung by Harris mempunyai 6 ruangan pertemuan yang dapat digabungkan menjadi sebuah ballroom berkapasitas mencapai 160 orang dengan menerapkan social distancing.

Untuk informasi detail mengenai paket menginap di malam Tahun Baru bisa didapatkan dengan menghubungi tim profesional kami melalui WhatsApp di (+62) 22 421 3070. (N-2)