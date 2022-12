Sebagai Bentuk Kepedulian, BAF Kirim Kebutuhan Pokok untuk Korban Gempa Cianjur

BENCANA gempa bumi yang terjadi pada 21 November 2022 telah merenggut ratusan nyawa di area Cianjur, Jawa Barat dan turut menjadi duka bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan yang mempunyai andil dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, PT Bussan Auto Finance (BAF) turut memberikan bukti nyata dengan menyalurkan bantuan kepada para korban gempa.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “BAF is Here for You 2022”, BAF mendistribusikan bantuan kepada para korban pada Kamis (8/12).

Bantuan yang diberikan diprioritaskan berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang meliputi sembako, obat-obatan, tenda, selimut, peralatan mandi, makanan bayi, serta pakaian dalam yang didistribusikan kepada para korban.

Presiden Direktur BAF, Lynn Ramli mengungkapkan,“Kami turut berduka cita terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban mereka dan dapat memberikan semangat untuk melewati masa-masa sulit ini.”

Dalam pendistribusiannya, BAF fokus pada para korban gempa bumi Cianjur yang berada di area terdampak. Adapun bantuan langsung diserahkan oleh perwakilan BAF yang akan mengunjungi para korban di tenda-tenda pengungsian yakni di Desa Gasol dan Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat.

Baca juga: Dana Renovasi Cair, Ridwan Kamil: Segera Bangun Rumah Tahan Gempa

“Kami mengupayakan agar pendistribusian bantuan untuk para korban dapat tepat sasaran dan merata sehingga banyak pihak dapat memperoleh bantuan secepatnya,” tambah Lynn.

Selain bantuan yang langsung dikirimkan kepada para korban gempa Cianjur, BAF juga memberikan donasi bencana gempa Cianjur melalui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada tanggal 25 November 2022 lalu, yang disalurkan kepada para korban bencana melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

CSR BAF Peduli 2022 merupakan bagian dari rangkaian program CSR yang telah dijalankan BAF yang telah berkarya selama 25 tahun di Indonesia. BAF terus berkomitmen untuk memberikan program tanggung jawab sosial berkelanjutan yang tepat sasaran.

“Semoga dengan bantuan yang kami berikan, masyarakat dapat lekas pulih dan kembali beraktivitas normal,” tutup Lynn. (RO/OL-09)