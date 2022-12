Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Beras di Klaten Naik

HARGA beras di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, naik menjelang

perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara harga bahan pokok lainnya

stabil.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, harga beras C4 naik Rp500 menjadi

Rp11.500 per kg, dan Mentik Wangi sekarang Rp13.000 atau naik Rp1.000

per kg.

"Harga beras mulai naik pekan ini. Beras C4 naik Rp500 dan Mentik Wangi

Rp1.000 per kg," kata Triyani, pedagang bahan kebutuhan pokok, Rabu

(7/12).

Cabai rawit dan bawang merah juga naik. Saat ini, cabai rawit Rp50.000

per kg atau naik Rp3.000, dan bawang merah naik Rp2.000 menjadi Rp38.000 per kg.

Sementara, cabai merah besar (teropong) harga stabil Rp35.000 per kg,

cabai merah keriting Rp35.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp32.000

per kg.

Harga bawang putih juga stabil Rp22.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per

kg, daging ayam ras Rp30.000 per kg, dan daging sapi tetap Rp120.000 per kg.

"Hari ini, harga telur ayam turun Rp1.000 dari Rp30.000 menjadi Rp29.000 per kg. Tapi, menurut perkiraan harga telur akan naik lagi mendekati Nataru," ujarnya.

Menurut Triyani, harga bahan pokok kebutuhan masyarakat masih

fluktuatif. Namun, diperkirakan harga akan naik mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Menjelang libur akhir tahun ini, pasokan dan ketersediaan bahan

kebutuhan pokok di pasar tetap lancar dan aman. Masyarakat tidak perlu

khawatir," tandasnya. (N-2)