Harga Kebutuhan Pokok Stabil, Pemkot Cimahi Jamin Stok Aman

PEMKOT Cimahi, Jawa Barat menjamin stok bahan pokok hingga akhir tahun. Pasokan dari daerah serta pasar induk juga dipastikan masih stabil sehingga belum terjadi kelangkaan di pasar.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, Sri Wahyuni mengatakan, berdasarkan pantauan di pasar tradisional serta pasar modern, ketersediaan kebutuhan pokok dipastikan masih aman.

"Begitu pun sejauh ini inflasi belum terlalu berdampak terhadap kenaikan harga sembako di Cimahi. Namun perlu kita antisipasi dengan pemantauan harga pangan dan barang strategis lain," katanya, Selasa (6/12).

Untuk mengatasi dampak inflasi, Disdagkoperind menggelar bazaar murah yang dilaksanakan di kantor Pemkot Cimahi hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dari hasil pemantauan harga di pasar, lanjut Sri, akan dilaporkan secara periodik ke Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat melalui sistem yang telah terintegrasi. "Dengan hasil pantauan ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi," tuturnya.

Sementara, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan petugas UPTD Pasar Cimahi per 6 Desember 2022, harga kebutuhan pokok di tiga pasar tradisional cenderung masih stabil seperti beras, bawang merah, bawang

putih. Harga daging sapi dijual Rp 130 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp17 ribu per liter, gula pasir Rp 14.500 per kilogram, tepung terigu Rp 11 ribu per kilogram.

Sedangkan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya telur ayam menjadi Rp 31.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp 17 ribu per liter dan daging ayam Rp 31 ribu per kilogram. (OL-15)