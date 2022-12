Jelang Tutup Tahun, Ribuan Karyawan Siap Ikuti Training ESQ

ADA banyak kegiatan yang bisa dilakukan menjelang tutup tahun. Namun untuk tahun ini sejumlah perusahaan memilih untuk mengutus pegawai mereka mengikuti

training ESQ The Amazing You yang akan dilaksanakan 3-4 Desember secara hybrid.

Tercatat akan hadir secara offline lebih dari 5000 orang yang sebagian besar dari kaum milenial dan 5000 orang hadir online melalui zoom. The Amazing You adalah sebuah high impact motivational Training yang langsung dibawakan oleh CEO ESQ Ary Ginanjar Agustian serta para trainer dari ESQ. Sebelumnya Training The Amazing You Batch 1 telah digelar pada 2018 di ICE BSD, Tangerang, yang diikuti lebih dari 10.000 orang dari berbagai negara yakni Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Belanda.

Baca juga: Kemenko Marves Tunjuk EF Indonesia Jadi Mitra Pelatihan ...

Mereka datang dari beragam klaster: penyanyi, artis, BUMN dan non, lembaga -lembaga, masyarakat umum, mahasiswa, dan sebagainya. Acara tersebut mendapatkan rekor MURI sebagai training dengan peserta corporate terbanyak yakni 104 perusahaan.

Ketika pandemi covid-19 melanda, Amazing You batch ke 2 dan 3 dilakukan secara online (zoom meeting). Kini, di angkatan ke 4, masih dengan tema ‘Unlock Your Power’ diharapkan menjadi semarak akhir tahun yang lebih optimistis, serta menjadi spirit dan penyemangat bagi bangsa Indonesia di 2023.

"Oleh sebab itu, diharapkan event The Amazing You ini dapat memberikan energi positif serta sebagai penyejuk hati, jiwa, dan pikiran," kata Ary. "Seperti temanya, Unlock Your Power, dalam diri manusia sudah terdapat energy untuk mencapai kesuksesan. Akan tetapi banyak yang tidak tahu cara menggunakannya, itu yang menjadikan Amazing You menjadi istimewa."

Ary juga mengatakan bahwa The Amazing You menggunakan metode motivational science dari ESQ yang telah teruji selama lebih dari 20 tahun. Sehingga menghasilkan perubahan kepada 1,8 juta alumninya yang tersebar di seluruh dunia. "Di pelatihan ini harapannya para peserta bisa memiliki semangat pantang menyerah atau unstoppable mentality, memiliki energy positif tak terbatas atau on fire, memiliki jiwa yang senantiasa bahagia serta selalu ingin memberi kontribusi bagi sekitar, dan lainnya."

Karakter yang kuat sebelum terjun ke dunia kerja dan membangun Indonesia, kata dia sangatlah diperlukan. Terlebih lagi, The Amazing You adalah portal untuk wujudkan mimpi Indonesia Sejahtera 2030, yang nantinya menjadi langkah menuju Peradaban Indonesia Emas 2045 bahkan hingga 2085.

“Bayangkan jika karakter tidak baik, ketika dalam keadaan down bukan kreativitas yang lahir, melainkan pikiran-pikiran negatif. Kita tidak mau Indonesia anak mudanya akrab dengan narkoba ketika terpuruk, akrab dengan miras. Tetapi anak muda Indonesia adalah anak muda yang produktif dan kreatif serta memiliki karakter,” lanjutnya.

The Amazing You menjadi bagian dari langkah besar pembangunan karakter di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) seperti saat ini, dimana teknologi robotic menjadi pesaing manusia. Karakter bisa menjadi satu-satunya anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia.

“Ini akan menjadi training yang luar biasa, Training ESQ The Amazing You mengajak kita menutup akhir tahun ini dengan kekuatan jiwa yang luar biasa dan menyongsong tahun 2023 dengan semangat membara dalam diri kita,” ujarnya

Desyana Hermala Direktur Sales Retail ESQ menjelaskan manfaat yang diraih jika mengikuti training. "Khusus untuk perusahaan, ini bisa memudahkan perusahaan untuk mencapai target, mendorong karyawan untuk memiliki etos kerja yang lebih tinggi, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar karyawan dan lain sebagainya."

Beberapa perusahaan dan lembaga yang sudah berpartisipasi sebagai mitra Kerjasama The Amazing You Batch 1,2,3 bahkan lanjut ke 4 yaitu Wardah, Pupuk Indonesia Holding Company, Hutama Karya, Telkom Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Batik Trusmi, Perumnas, Auto 2000, Pos Indonesia, Pupuk Kaltim, Kaltim Methanoi industri, PT Pegadaian, CIMB Niaga, Universitas Bina Sarana Informatika (BSI). (RO/A-1)