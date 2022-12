Try Out CASN Juara Semakin Diminati Peserta Seleksi Calon ASN

TRY Out Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Juara yang digelar oleh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali

dilaksanakan memasuki sesi 2 dengan formasi jabatan tenaga teknis lainnya, Kamis, (1/12).

Kegiatan digelar selama 5 hari, pada 1-5 Desember 2022 di Sport Jabar Arcamanik, Jalanl Pacuan Kuda, Kota Bandung. Sebelumnya pada sesi 1 yang diselenggarakan pada 23-27 November 2022 dilaksanakan di SMKN 3 Kota Bandung, untuk formasi jabatan tenaga kesehatan.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD

Provinsi Jabar, Hermin Wijaya mengatakan Pemprov Jabar akan membuka lowongan formasi untuk tenaga teknis lainnya dengan 5 jabatan, yakni Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Kebijakan, Statistisi dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

"Pemprov Jabar memberi peluang kepada masyarakat yang ingin mencoba atau berlatih bagaimana mengikuti seleksi ASN pada formasi 5 jabatan yakni Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Kebijakan, Statistisi dan

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)," ungkapnya.

Hal ini, lanjut Wijaya, dikhususkan pada seleksi tahun 2023 untuk pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Pemprov Jabar, sehingga peluang-peluang mengikuti try out yang diselenggarakan Oleh BKD, bisa dimaksimalkan, baik oleh peserta dari lingkungan

pemprov maupun di luar Pemprov Jabar.

"Kunjungi website kami casnjuara.jabarprov.go.id untuk melakukan regristasi dan mengikuti try out-try out yang sudah terjadwal

secara selektif dan periodik dan ikuti terus perkembangannya," jelasnya.

Menurut Hermin, pada aplikasi casnjuara.jabarprov.go.id telah disiapkan

1.000 pertanyaan untuk satu jabatan sebagai latihan seleksi CASN.

Soal-soal tersebut tersimpan di bank data dan selalu update karena

pembuatan soalnya pun BKD melibatkan akademisi dari para dosen di

beberapa universitas. Latihan ujian didesain semirip mungkin dengan seleksi yang akan dijalani nanti.

Untuk sesi ke 2 ini, antusias peserta try out CASN Juara cukup tinggi. Adanya aplikasi Try Out CASN Juara dinilai bermanfaat bagi masyarakat yang hendak mengikuti seleksi ASN.

"Kami selalu memantau respons peserta try out. Kalau peserta merasa puas dengan pelatihan ujian ini, akan kita tingkatkan lagi penyelenggaraannya dan kalau kurang puas kita lakukan evaluasi lagi

mengenai jenis soalnya," tambah Hermin

Aplikasi casnjuara.jabarprov.go.id telah banyak diakses masyarakat

Jabar, bahkan tidak sedikit yang ikut mendaftar try out dari luar

daerah. (N-2)