Direktur RSUD Abepura Papua Peroleh Penghargaan Nasional

RSUD Abepura Papua memiliki visi sebagai pusat rujukan, pelayanan, dan pelatihan di kawasan timur indonesia yang berstandar internasional.

Rumah sakit itu memiliki misi mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mewujudkan sistem manajerial, mengoptimalkan sistem penunjang pelayanan, mengoptimalkan jejaring kerja sama dengan departemen, instansi terkait dalam dan luar negeri, mengoptimalkan penelitian dan pengembangan untuk tujuan rumah sakit.

Dengan moto cekatan, efektif, dan efisien, rapi, indah, aman, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dr. Dessy Urbinas konsisten dan berkomitmen untuk selalu merealisasikan target dan sasaran instansinya sesuai visi misi yang sudah dibentuk.

Salah satu bukti tersebut yaitu dr. Dessy Urbinas mendapatkan penghargaan sebagai Best of The Best Leadership and Best Performace. Penghargaan ini, menurut dr. Dessy, dapat tercapai berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran dan tim RS.

"Semoga RSUD Abepura menjadi selalu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan paripurna," harapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11). (OL-14)