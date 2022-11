Politeknik Pariwisata NHI Bandung Wisuda 717 Lulusan

POLITEKNIK Pariwisata NHI Bandung menggelar Sidang Terbuka Senat pada Sabtu (26/11). Agenda tunggalnya ialah Wisuda Poltekpar NHI Bandung yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring.

Lokasi wisuda dipilih di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari 73, Lebak Siliwangi, Kota Bandung. Meskipun dilaksanakan secara hybrid, wisuda kali ini tetap diselenggarakan dengan kewaspadaan tinggi serta kepatuhan yang ketat pada protokol kesehatan guna mencegah penularan covid-19. Di antaranya dengan mewajibkan penggunaan masker dan pembatasan interaksi antar-pengunjung yang hadir.

Berbeda dari wisuda sebelumnya, wisuda kali ini adalah untuk kali pertama Poltekpar NHI Bandung melaksanakannya setelah beralih status dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik pada Januari 2022. Ini juga menjadi wisuda pertama yang dilaksanakan di luar kampus Poltekpar NHI Bandung.

Alasannya, kali ini, jumlah wisudawan yang melakukan registrasi sebanyak 717 dari jenjang pascasarjana hingga Diploma III. Mereka terdiri dari 27 mahasiswa program S2 (Pascasarjana), 105 mahasiswa program S1 (Sarjana), 210 mahasiswa program D-IV (Diploma 4) dan 375 mahasiswa program D-III (Diploma 3).

Pada kegiatan wisuda tahun ini, Poltekpar NHI Bandung mengusung tema By Hard Works All Things Increase and Grow: Grandescunt Aucta Labore. Rektorat meniupkan semangat : kerja keras, semua hal bertambah dan berkembang.

"Tema ini mengandung esensi bahwa dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas serta kerja ikhlas kita dapat mewujudkan harapan dan mimpi kita bersama," ungkap Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Andar Danova L Goeltom.

Seremonial wisuda ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekreatris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani, yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang hadir secara daring dan mewisuda langsung para wisudawan terbaik. Dua di antaranya ialah Naufal Wijaya dari Program Studi Administrasi Hotel (ADH) dengan IPK 3,80 serta Indrian dari Program Studi Manajemen Divisi Kamar (MDK) dengan IPK 3,73.



Lima amanat Menparekraf



Lebih jauh Andar Danova mengungkapkan Poltekpar NHI Bandung terus mengawal dan mengimplementasikan lima amanat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Kami selalu mengimplementasikan Inovasi Berbasis Riset Unggulan, Inovasi Kurikulum Berbasis Kewirausahaan, Keterhubungan Dan Keterikatan Dengan Stakeholders Khususnya Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA), Central of Excellent in Culinary of Tourism dan Pendirian Program S2 Dan S3 Terapan," paparnya.

Kepada para wisudawan-wisudawati, dia berharap sebagai generasi emas warisan bangsa dan pilar bangsa, mereka dapat segera melanjutkan perjuangan untuk kembali kepada masyarakat, nusa dan bangsa. "Teruslah berkontribusi bagi pembangunan pariwisata di Indonesia."

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif, Faisal, berharap seluruh lulusan Politeknik Pariwisata NHI Bandung menjadi SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. "Para lulusan harus menjadi bagian dari solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja."

Pihaknya juga erharap Poltek Pariwisata NHI mampu menghadirkan dan terus membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sementara wisudawan terbaik, Naufal Wijaya berharap, setelah lulus dari NHI bisa turut serta memajukan pariwisata di Indonesia, sehingga bisa bersaing dalam bidang pariwisata global.

Kegiatan wisuda ditutup dengan ucapan selamat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri berpesan agar para lulusan dapat terus mengembangkan kemampuan, sehingga selalu mampu berkiprah di industri, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. (N-2)